به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضلالله در بیانیهای اعلام کرد ادعای مطرحشده از سوی یکی از شبکههای تلویزیونی مبنی بر اینکه موضع لبنان در مذاکرات در نشستهایی با حضور وی، سرتیپ حسن شقیر و سرهنگ آندره رحال تدوین شده، «کاملاً نادرست» و مغایر با واقعیت است.
وی تأکید کرد آنچه به مسئولان دولت لبنان ابلاغ شده، هیچ ارتباطی با این ادعاها ندارد.
وی همچنین با تشریح موضع حزبالله نسبت به مذاکرات مستقیم با رژیم اسرائیل، هشدار داد که این روند سیاسی و امنیتی، حاکمیت لبنان را تضعیف کرده و میتواند به ایجاد شکافها و اختلافات داخلی منجر شود. فضلالله از مسئولان لبنانی خواست از ادامه این مسیر و تصمیمات اتخاذشده در این چارچوب عقبنشینی کنند.
این نماینده پارلمان لبنان در پایان، اقدامات دولت را «امتیازدهی رایگان» توصیف کرد و مدعی شد ادامه این روند، به زیان لبنان بوده و تنها در راستای منافع رژیم اسرائیل خواهد بود.
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