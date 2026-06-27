هیئت علمای بیروت نسبت به پیامدهای توافق واشنگتن با رژیم صهیونیستی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت علمای بیروت در بیانیه‌ای اعلام کرد توافقی که دولت کنونی لبنان با رژیم صهیونیستی منعقد کرده، به معنای نادیده گرفتن مشارکت ملی یکی از ارکان اصلی جامعه لبنان و زمینه‌ساز ادامه کشتار، ویرانی و آوارگی است. این نهاد دینی همچنین دولت را متهم کرد که با وجود ادعای تأمین امنیت کشور، نتوانسته از حاکمیت و مردم لبنان حفاظت کند.

در این بیانیه، نسبت به آنچه «خطای بزرگ» دولت لبنان خوانده شده، هشدار داده شده و آمده است که این توافق، امتیازاتی رایگان در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده؛ موضوعی که به گفته هیئت علمای بیروت، از سوی مقامات اسرائیلی نیز به‌عنوان یک دستاورد مهم توصیف شده است. این نهاد همچنین مدعی شد که دولت لبنان با دور زدن تفاهم ایران و آمریکا، فرصت دستیابی به خروج کامل نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان را از دست داده است.

هیئت علمای بیروت با انتقاد از مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که دولت بدون برخورداری از اجماع ملی وارد این روند شده و با اتخاذ تصمیمی سرنوشت‌ساز، شکاف سیاسی و اجتماعی در کشور را تشدید کرده است. در این بیانیه همچنین آمده است که برخی مواضع مطرح‌شده در داخل رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد هدف این روند، ایجاد اختلاف و درگیری میان لبنانی‌ها و تحقق اهدافی است که اسرائیل در میدان نبرد به آن دست نیافته است.

در پایان، هیئت علمای بیروت نسبت به هرگونه اقدام علیه مقاومت هشدار داد و تأکید کرد این پروژه نیز همانند طرح‌های پیشین با شکست مواجه خواهد شد. این نهاد با اشاره به فداکاری‌های مردم جنوب لبنان، اعلام کرد که ساکنان این مناطق هرگز از سرزمین خود دست نخواهند کشید و اجازه نخواهند داد حاکمیت و حقوق ملی لبنان قربانی توافق‌های سیاسی شود.

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