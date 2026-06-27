حسن عزالدین: لبنان هرگز به شهرک اسرائیلی تبدیل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین در مراسمی عاشورایی با انتقاد از رویکرد دولت لبنان در پیشبرد مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی، گفت اگر هدف واقعی، آزادسازی سرزمین‌های اشغالی، احقاق حاکمیت ملی و بازپس‌گیری حقوق لبنان باشد، این اهداف از مسیر مذاکرات غیرمستقیم قابل پیگیری است. وی افزود دولت لبنان تاکنون حتی در دستیابی به آتش‌بسی کامل نیز ناکام بوده و تحقق آتش‌بس کنونی را نتیجه حمایت و ایستادگی ایران در برابر آمریکا دانست.

وی همچنین از موضع ارتش لبنان در مخالفت با پیشنهادهای رژیم صهیونیستی تمجید کرد و گفت ارتش این کشور حاضر نشد حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را معامله کند یا در برابر مردم و مقاومت قرار گیرد. عزالدین این رویکرد را نشانه پایبندی ارتش به منافع ملی و ادامه پیوند آن با مقاومت در دفاع از کشور توصیف کرد.

نماینده فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پایان با تأکید بر اینکه مقاومت همچنان به آتش‌بس پایبند است، تصریح کرد این پایبندی به معنای چشم‌پوشی از حقوق لبنان نیست و مقاومت در صورت تداوم تجاوزات، در زمان و شیوه‌ای که مناسب بداند واکنش نشان خواهد داد. وی همچنین تأکید کرد لبنان هرگز به «شهرک اسرائیلی» یا «تحت‌الحمایه آمریکا» تبدیل نخواهد شد.

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