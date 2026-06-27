توافق با اسرائیل اجرایی نخواهد شد/ این توافق بدتر از توافق ۱۷ می ۱۹۸۳ است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الخطیب نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان، امروز شنبه، توافق بین دولت این کشور و رژیم صهیونیستی را تسلیم در برابر خواسته‌های اسرائیل عنوان کرد.

الخطیب با اشاره به اینکه مقامات لبنان در برابر دیکته‌های آمریکا تسلیم شده‌اند، گفت: دولت آمریکا چیزی جز منافع اسرائیل را نمی‌بیند. از شادی بنیامین نتانیاهو از این توافق و توصیف آن به عنوان دستاوردی بزرگ برای رژیم صهیونیستی، هیچ دلیلی روشن‌تر برای این ادعا وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مسئولان لبنان به ساکنان جنوب این کشور، وعده توخالی می‌دهند، تصریح کرد: ظاهراً این مسئولان، پیش از این، شاهد پیمان‌شکنی‌های اسرائیل و زیر پا گذاشتن تعهدات و توافقات توسط آن نبوده‌اند.

این مقام لبنانی درباره ادعای صهیونیست‌ها برای خلع سلاح حزب‌الله گفت: گره زدن عقب‌نشینی کامل اسرائیل از اراضی لبنان به خلع سلاح مقاومت، مشکل را پیچیده‌تر می‌کند و راه به جایی نمی‌برد؛ زیرا با وجود اشغالگری [اسرائیل]، حذف حزب‌الله یک مسئله غیرمنطقی است.

لبنان و اسرائیل شامگاه جمعه، پس از چهار روز مذاکرات در واشنگتن با میانجی‌گری آمریکا و در پی برگزاری دور پنجم گفت‌وگوها، توافقی کلی و مقدماتی را امضا کردند.

حسن فضل‌الله نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان قاطعانه گفت که حزب‌الله چنین توافقی را نامشروع و غیرقانونی می‌داند و تمامی ظرفیت خود را برای مقابله با اجرای آن به کار خواهد گرفت.

او گفت: مذاکرات مستقیم با دشمن اسرائیلی مغایر ماده ۵۲ قانون اساسی لبنان است و هیچ فردی حق ندارد وضعیت دشمنی با اسرائیل را لغو کند.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نیز اعلام کرده‌اند که افسران نظامی آمریکا در اجرای طرح‌های آزمایشی با ارتش لبنان همکاری خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود این مناطق از هرگونه حضور نیروهای حزب‌الله پاک‌سازی شده‌اند.

یک مقام ارشد اسرائیلی تصریح کرده که آزادی عمل نظامی ارتش اسرائیل در سراسر منطقه امنیتی برای مقابله با هرگونه تهدید حفظ خواهد شد.

الخطیب با بیان اینکه مقامات لبنان از تجربه‌های گذشته درس نگرفته‌اند، ادامه داد: این تجربه‌ها باعث شد همه توافق‌های فاقد اجماع ملی در لبنان، با شکست مواجه شود. نمونه بارز آن توافق ۱۷ می بود که لبنان را درگیر جنگ‌های داخلی تلخ کرد.

توافق ۱۷ مه در سال ۱۹۸۳ حاصل شد و توافقی بود که بین لبنان و اسرائیل در طول جنگ داخلی لبنان در تاریخ ۱۷ می ۱۹۸۳ پس از جنگ ۱۹۸۲ لبنان و محاصره بیروت در سال ۱۹۸۲ امضا گردید. این قرارداد خواهان خروج نیروهای ارتش اسرائیل از بیروت بود و زمینه‌ساز عادی‌سازی روابط بین بیروت و تل‌آویو را فراهم می‌کرد.

الخطیب در پایان گفت که سرنوشت این توافق جدید، بهتر از توافق ۱۷ مه نخواهد بود؛ توافقی که در آن زمان از عقب‌نشینی‌های اسرائیل سخن می‌گفت، در حالی که عقب‌نشینی کنونی به شروط محالِ این رژیم گره خورده است.

.................

پایان پیام/