ادعاهای جدید نتانیاهو؛ از تشکیل کابینه ملی تا تهدید دوباره لبنان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستوزیر رژیم صهیونیستی با طرح ادعاهایی درباره توافق با لبنان، تداوم عملیات علیه حزبالله، مخالفت با تشکیل کشور فلسطین و عدم عقبنشینی از مناطق امنیتی، بر ادامه سیاستهای نظامی و امنیتی متوهمانه خود تاکید کرد.
بنیامین نتانیاهو، از قصد خود برای تشکیل یک دولت ملی گسترده، نه یک کابینه راستگرا و نه یک کابینه چپگرای وابسته به احزاب عرب، خبر داد.
بر اساس گزارش شبکه خبری الجزیره، وی در مورد بحران پیرامون قانون خدمت سربازی اجباری در ارتش رژیم صهیونیستی گفت: «نیروهایی هستند که به دنبال ایجاد تفرقه بین مردم هستند. تحریم دیگر بس است!»
نتانیاهو در بخش دیگری از اظهاراتش مدعی شد: ما به یک توافق چارچوبی با لبنان دست یافتهایم که به ما این امکان را میدهد به درگیری با لبنان خاتمه دهیم.
وی در ادامه ادعا کرد: ما دستاوردی تاریخی برای اسرائیل پس از مذاکرات مستقیم با لبنان محقق کردهایم. اسرائیل و لبنان بر سر ۲ منطقه امنیتی توافق کردهاند و آن دو منطقه برای آزمایش خلع سلاح حزبالله خواهد شد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنین ادعا کرد آمریکا و لبنان با تداوم حضور ارتش این رژیم در منطقه امنیتی در جنوب لبنان موافقت کردهاند.
نتانیاهو گفت: ما به دنبال نابودی زیرساختهای حزبالله در جنوب لبنان هستیم و هنوز اقدامات زیادی هست که باید انجام دهیم.
وی مدعی شد: حزبالله که انتظار حمایت از ایران را داشت، این حمایت را دریافت نکرد. ما بیش از ۹۰۰۰ نیروی حزبالله را از آغاز جنگ کشتهایم. آزادی عمل نظامی به معنای مقابله با تمام تهدیدهایی است که سربازان را به خطر میاندازد. من به نیروهایمان در مورد آزادی عملشان برای دفع هرگونه تهدیدی در لبنان اطمینان دادهام.
نتانیاهو ادعا کرد: ۹۰ درصد زرادخانه موشکی حزبالله را نابود کردهایم. مأموریت ما هنوز کامل نشده است.
وی همچنین در ادامه یاوهگوییهایش مدعی شد: به لطف ضربات وارد شده به حزبالله، به توافق با لبنان رسیدهایم. اگر حزبالله تهدیدی برای نیروهای ما باشد، با قدرت به آنها حمله خواهیم کرد. دولت لبنان برای اولین بار به ایران و حزبالله میگوید که خواهان صلح با اسرائیل است و این یک تغییر اساسی است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما به عملیات در لبنان علیه هرگونه تهدید فوری ادامه میدهیم. دشمنانی در کمین ما هستند که امیدوارند جنگ داخلی شعلهور شود.
نتانیاهو در اظهاراتی متعهد شد در صورت پیروزی در انتخابات آتی کنست (پارلمان این رژیم)، وعده تغییرات سیاسی اساسی را میدهد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن ادعای محاصره ۷۰ درصدی نوار غزه، بار دیگر بر مخالفت خود با راهکار تشکیل دو دولتی تاکید کرد.
نتانیاهو در این خصوص گفت: در هیچ کابینهای که بعدا تشکیل دهم، جایی برای راهکار تشکیل دو دولتی وجود ندارد. ما بیشتر توانمندیهای نظامی حماس را از بین بردهایم. شرایط قبل از هفتم اکتبر را نمیتوان با شرایط الان مقایسه کرد.
وی همچنین تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی هر وقت لازم باشد وارد لبنان خواهد شد و با قدرت در آنجا فعالیت خواهد کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: توافق با دولت لبنان میتواند به یک توافق صلح تبدیل شود و اسرائیل و لبنان را تقویت کرده و ایران و حزبالله را تضعیف کند.
نتانیاهو مدعی شد که «قویاً» با هرگونه تلاشی برای مجبور کردن به عقبنشینی مخالفت کرده و به ظن او، اکنون ایالات متحده و لبنان هستند که به ایران میگویند که این موضوع در حوزه آنها نیست. وی از ادامه تلاش اسرائیل برای از بین بردن محور ایران و همچنین محور سیاسی آن سخن گفت.
نتانیاهو اظهار داشت: من قصد دارم هیئتی را به واشنگتن اعزام کنم تا بر منافع اسرائیل تأکید کنم و ما از منطقه حائل امنیتی عقبنشینی نخواهیم کرد؛ ایالات متحده از این موضوع آگاه است.
پیشتر، بنیامین نتانیاهو در نشست خبری روز شنبه با استقبال از توافق اشغالگران با لبنان، گفت: «ما پس از مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان به یک توافق تاریخی برای کابینه اسرائیل دست یافتیم.»
وی در ادامه توهمات خود گفت: «این ضربهای به ایران و حزبالله است.»
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله نیز روز شنبه مخالفت خود را با توافق لبنان و اشغالگران اعلام کرد و با مفادی که عقبنشینی اسرائیل از لبنان را به خلع سلاح حزبالله منوط میکند، مخالفت خود را اعلام کرد. وی در بیانیهای تاکید کرد که مفاد این توافق عملاً به حضور نظامی رژیم صهیونیستی مشروعیت میبخشد و تمام خطوط قرمز را رد میکند.
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