گاردین از سندی برای تلاش «شورای صلح غزه» برای دریافت مصونیت قضایی و کنترل اراضی غزه پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در گزارشی نوشت پیشنویس چهار صفحهای مصوبهای که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، برای اعضای «شورای صلح غزه»، مدیران اجرایی، نیروهای بینالمللی، کارشناسان فلسطینی و پیمانکاران خارجی، مصونیت گسترده قضایی در برابر بازداشت و پیگرد در نوار غزه پیشبینی کرده است. بر اساس این گزارش، این پیشنویس همچنین اجازه استفاده رایگان از ساختمانها و اموال عمومی مورد نیاز برای فعالیتهای شورا را صادر میکند و اختیار لغو مصونیت افراد را به رئیس شورا، دونالد ترامپ، با موافقت اکثریت اعضا واگذار میکند.
گاردین به نقل از چند حقوقدان گزارش داد که در صورت اجرای این طرح، ابهامهای جدی درباره نحوه پاسخگویی اعضای شورا، نیروهای نظامی و پیمانکاران خارجی در قبال حوادث احتمالی و همچنین مبنای قانونی تصرف اموال عمومی در غزه وجود خواهد داشت. شماری از کارشناسان حقوق بینالملل نیز هشدار دادهاند که برخی مفاد این سند میتواند راه را برای مصادره اموال فلسطینیان بدون رضایت یا پرداخت غرامت هموار کند و نوعی نظام حقوقی مستقل و خارج از سازوکارهای متعارف بینالمللی ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، شورای صلح غزه در نظر دارد برای پشتیبانی از برنامههای خود، پایگاههایی برای نیروهای بینالمللی و مراکز لجستیکی در غزه ایجاد کند. گاردین همچنین نوشت با وجود وعده برخی کشورها برای تأمین منابع مالی این شورا، بخش عمده این تعهدات هنوز عملی نشده و قراردادهای اصلی نیز به امضا نرسیده است. در مقابل، مسئولان شورای صلح غزه ادعاهای مطرحشده درباره ایجاد مصونیت از مجازات یا اعطای اختیارات خارج از چارچوب قانون را رد کرده و تأکید دارند تمامی فعالیتها تحت سازوکارهای نظارتی و مطابق قوانین انجام خواهد شد.
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