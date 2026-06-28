به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نجاح واکیم در گفتوگو با پایگاه خبری «العهد» امضای توافق چارچوب میان هیئت رسمی لبنان و رژیم صهیونیستی را «تحقیرآمیز» توصیف کرد و گفت اعضای هیئت مذاکرهکننده از کمترین احساس مسئولیت ملی برخوردار نیستند. وی با مقایسه این توافق با توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳، مدعی شد که مفاد آن اجرای تعهدات لبنان را به ارزیابیها و منافع رژیم صهیونیستی گره زده و در عمل، معیار اجرای توافق، خواستهها و ملاحظات امنیتی این رژیم خواهد بود.
وی با اشاره به تجربههای تاریخی لبنان اظهار داشت هرگاه دولتهای این کشور به پروژههای آمریکا و رژیم صهیونیستی گرایش پیدا کردهاند، زمینه بروز درگیریهای داخلی فراهم شده است. واکیم با اشاره به رویدادهای سالهای ۱۹۵۷، ۱۹۷۵، ۱۹۸۰ و ۱۹۸۳ مدعی شد حمایت برخی کشورهای عربی، بهویژه عربستان سعودی، از سیاستهای کنونی دولت لبنان نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و هشدار داد که ادامه این روند میتواند بار دیگر کشور را با بحران داخلی مواجه کند.
بنیانگذار جنبش الشعب همچنین مدعی شد که آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی سوق دادن لبنان به جنگ داخلی هستند و عملکرد دولت، از مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی تا امضای توافق چارچوب و مواضع رسمی، در همین مسیر قرار دارد. وی راهحل را افزایش آگاهی افکار عمومی، مخالفت با این توافق و اعتراض مسالمتآمیز به آن دانست و در پایان ادعا کرد هدف اصلی این توافق، اجرای مفاد آن نیست، بلکه ایجاد شکاف داخلی و کشاندن لبنان به سوی درگیری و جنگ داخلی است.
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