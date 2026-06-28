به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پولیتیکو به نقل از چند منبع آگاه، از جمله مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی، گزارش داد که دولت بنیامین نتانیاهو در آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ انتظار داشت سیاست «اول آمریکا» شامل استثنایی برای رژیم صهیونیستی باشد، اما تحولات ماه‌های اخیر خلاف این تصور را نشان داده است. این گزارش می‌افزاید اظهارات اخیر جی‌دی ونس مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی تقریباً هیچ متحدی جز آمریکا ندارد و نباید تنها حامی خود را از دست بدهد، بازتاب‌دهنده یک تغییر عمیق‌تر در رویکرد واشنگتن است، نه صرفاً دیدگاه شخصی معاون رئیس‌جمهور.

بر اساس این گزارش، کاهش سفرهای بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، افت محسوس تماس‌های دوجانبه و اختلاف‌نظر درباره پرونده ایران و لبنان از نشانه‌های سردی روابط دو طرف به شمار می‌رود. پولیتیکو همچنین به نقل از منابع خود نوشت که ونس از گذشته معتقد بوده منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره یکسان نیست و واشنگتن نباید به‌خاطر تل‌آویو وارد جنگ با ایران شود. در مقابل، کاخ سفید تأکید کرده است که روابط دو طرف همچنان مستحکم است و دونالد ترامپ همچنان از حامیان اصلی رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

این گزارش همچنین به افزایش نگرانی در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی نسبت به تغییر فضای سیاسی آمریکا اشاره کرده و آورده است که بخشی از جمهوری‌خواهان، به‌ویژه نسل جوان، نگاه متفاوتی نسبت به حمایت از تل‌آویو دارند. به نوشته پولیتیکو، با نزدیک شدن انتخابات در آمریکا و سرزمین‌های اشغالی، اختلاف میان انتظارات رژیم صهیونیستی از واشنگتن و آنچه دولت آمریکا حاضر به ارائه آن است، احتمالاً عمیق‌تر خواهد شد و این مسئله می‌تواند بر آینده روابط دو طرف تأثیرگذار باشد.

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