به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی نسبت به افزایش خشونتهای داخلی و تنشهای هویتی در سوریه هشدار داد و اعلام کرد که اعتراضات برگزارشده در برخی مناطق این کشور برای مطالبه محاکمه عاملان جنایتهای دوره حکومت پیشین، همزمان با حملات گروههای محلی و اقدامات تحریکآمیز بر پایه هویت مذهبی و اجتماعی همراه بوده است. این سازمان تأکید کرد که مطالبه عدالت نباید به بهانهای برای هدف قرار دادن افراد به دلیل وابستگی دینی یا پیشینه اجتماعی آنان تبدیل شود.
این سازمان همچنین از وقوع حوادثی در محلههای «المزه ۸۶» و «عش الورور» در دمشق، که عمدتاً محل سکونت شهروندان علوی هستند، خبر داد و اعلام کرد این رخدادها به خسارت به اموال و زخمی شدن شماری از افراد انجامیده است. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گسترش تنشها، ورودیهای برخی مناطق را مسدود کردند. دیدهبان حقوق بشر همچنین از تخریب چند واحد تجاری در شهر سلقین استان ادلب توسط افراد ناشناس خبر داد.
در همین حال، «دیدهبان حقوق بشر سوریه» اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته دستکم ۱۴ نفر در مناطق مختلف سوریه در حوادثی از جمله قتلهای جنایی، درگیریهای با انگیزههای طایفهای، عملیاتهای انتقامجویانه، تیراندازیهای پراکنده و حوادث امنیتی جان باختهاند. سازمان دیدهبان حقوق بشر با تأکید بر اینکه نبود پاسخگویی نسبت به نقضهای گذشته، چرخه انتقام و خشونت را تشدید میکند، خواستار اجرای عدالت از طریق نهادهای قضایی مستقل، رعایت روندهای قانونی عادلانه و تأمین حقوق و امنیت همه شهروندان بدون هرگونه تبعیض شد.
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