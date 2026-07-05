به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری نیویورک تایمز با اشاره به خیل عظیم انبوه مردم در مصلی تهران نوشت این مراسم نمایش قدرت جمهوری اسلامی ایران بود؛ این رسانه در ادامه با اشاره به امیدهای واهی دولت تروریستی ترامپ برای تغییر حکومت نوشت حکومت ایران با وجود آرزوهای آمریکا و اسرائیل برای تغییر پابرجا مانده است.

جمعیت حاضر در مراسم بارها شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند. برخی عزاداران نیز پلاکاردهایی با مضمون درخواست انتقام حمل می‌کردند. نیویورک تایمز به نقل از یک شاعر ۴۴ ساله به نام آرش عمرانی نوشت که او از رئیس‌جمهور ترامپ خشمگین است و اقدام او در جنگی که به شهادت رهبر پیشین ایران انجامید را «غیرمسیحی» خوانده است.

خبرنگاران نیویورک تایمز در محل گزارش دادند که عزادار رهبر شهید با دیدن تابوت‌ پیکر آیت‌الله خامنه‌ای و خانواده ایشان او از جمله نوۀ ۱۴ماهه گریستند.

همچنین این رسانه به برنامه‌های آتی تشییع پرداخت و نوشت پیکر {مطهر شهید} آیت‌الله خامنه‌ای به قم و سپس به کربلا و نجف منتقل می‌شود و در نهایت روز پنج‌شنبه در زادگاهش مشهد به خاک سپرده خواهد شد.

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