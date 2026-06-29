به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روستای شیعهنشین «المزرعه» در حومه شهر شهر حمص با تنشهای امنیتی و اعتراضات مردمی روبهرو شده است. این منطقه با اکثریت شیعه با اقداماتی از سوی نیروهای امنیتی حکومت جولانی برای تخلیه اجباری و تخریب منازل مواجه شده است.
بر اساس این گزارشها، بولدوزرها عملیات تخریب خانههای روستای المزرعه را آغاز کردهاند و نیروهای امنیتی حکومت جولانی حاضر در منطقه، مانع تصویربرداری شده و تلفنهای همراه برخی افراد را ضبط کردهاند.
همچنین پس از اعلام مهلت تنها سهروزه برای تخلیه کامل روستای المزرعه، بخشی از نیروهای امنیتی حکومت جولانی از منطقه خارج شدهاند. همزمان برق و آب این روستای شیعهنشین بهطور کامل قطع شده است.
اعتراض ساکنان و بازداشت جوانان شیعه
گزارشها حاکی از آن است که شماری از جوانان شیعه سوری در جریان اعتراض به تصمیم تخریب منازل روستای المزرعه، بازداشت شدهاند.
در جریان اعتراض ساکنان به عملیات تخریب، تیراندازی صورت گرفته و یک جوان از خانواده «العلی» زخمی شده است.
گزارشهایی منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی حکومت جولانی، خانه یکی از ساکنان روستای المزرعه را محاصره کرده، اموال او را غارت کرده و یک زن را به جای پسرش بازداشت کردهاند.
نگرانی از تغییر جمعیتی
ساکنان روستای المزرعه ابراز نگرانی کردهاند که این اقدامات میتواند به تغییر بافت جمعیتی منطقه منجر شود. موضوعی که به گفته آنان باعث افزایش خشم و نارضایتی عمومی شده است.
آغاز تخریبها موجب افزایش نگرانی میان خانوادههایی شده که دههها در خانههای روستای شیعهنشین المزرعه زندگی کردهاند.
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