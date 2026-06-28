حسین الحاج حسن: دولت لبنان به ابزاری در دست آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله و جمعی از مردم منطقه، پیکر شهید «مهدی محمد هادی ناصر» را در زادگاهش، تمنین الفوقا، با حضور علما، شخصیتهای محلی، خانوادههای شهدا و گروههای پیشاهنگی تشییع کردند. در این مراسم، حسین الحاج حسن، رئیس فراکسیون نمایندگان بعلبک–هرمل، با اشاره به امضای توافق چارچوب میان دولت لبنان، آمریکا و رژیم صهیونیستی، این توافق را «سند تسلیم و ننگ» توصیف کرد و مدعی شد که هیچ ارزش و اعتباری ندارد. وی تأکید کرد خون شهدا، جانبازان و آزادگان همچنان مسیر مقاومت را تا تحقق اهداف آن تعیین خواهد کرد.
الحاج حسن در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت لبنان، مدعی شد که این دولت با اعطای مشروعیت به اشغالگری، مشروعیت سیاسی و ملی خود را از دست داده و به «ابزاری در دست آمریکا» تبدیل شده است. وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا مسئولان لبنانی از حق کشور برای پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی و مطالبه غرامت بابت دهها هزار خانه ویرانشده و خون شهروندان و نظامیان لبنانی چشمپوشی کردهاند.
این نماینده پارلمان لبنان تأکید کرد که هرگونه توافقی که به گفته او حقوق ملت لبنان را نادیده بگیرد، از نگاه جریان مقاومت فاقد اعتبار است و نمیتواند بر مواضع و رویکرد این جریان در قبال رژیم صهیونیستی تأثیری بگذارد.
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