به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم الموسوی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، امروز یکشنبه با رد کامل توافقهای صورتگرفته میان جوزف عون رئیسجمهور لبنان، و بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که اینها توافقهای ملت لبنان نیست، بلکه اصلاً به مردم این کشور ارتباطی ندارد.
این نماینده پارلمان لبنان با صراحت اعلام کرد: این توافق، توافق شخصی بین جوزف عون و بنیامین نتانیاهو است و ما خود را ملزم به آن نمیدانیم.
اظهارات موسوی در حالی مطرح میشود که انتقادها از رویکرد دولت جدید لبنان در قبال رژیم صهیونیستی روز به روز افزایش یافته و مقاومت هرگونه توافق با تلآویو را فاقد وجاهت قانونی و ملی میداند.
این اظهارات بعد از آن بیان شد که عصر جمعه رسانههای لبنانی از امضای توافق چارچوب میان دولت سرسپرده لبنان با رژیم صهیونیستی در واشنگتن خبر دادند؛ توافقی که عملاً زیر آتش امضا شد و دولت نواف سلام بدون توجه به خون لبنانیهایی که در حملات مداوم صهیونیستها به شهادت میرسند، تن به این توافق ننگین داد و نتانیاهو آن را دستاوردی برای خودش دانست.
بهگزارش منابع عربی، توافق چارچوب میان دولت لبنان با دشمن صهیونیستی، توافق بر سر «همزیستی مسالمتآمیز کنار یکدیگر» را تصریح میکند؛ همچنین بر اساس آن، ارتش لبنان مسئولیت امنیتی در مناطق آزمایشی را بهعهده میگیرد و به رژیم صهیونیسی آنچه «حق پاسخگویی» خوانده شد، داده شده است.
این توافق در حالی صورت میگیرد که بخشهایی از خاک لبنان همچنان در اشغال رژیم متجاوز صهیونیستی است و این رژیم همچنان به تجاوزات خود به خاک لبنان ادامه میدهد و بر ادامه اشغالگری اصرار میورزد.
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