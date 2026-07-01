جیب پر ترامپ از درآمدهای میلیاردلاری رمزارزها!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا _ گزارش مالی ۹۲۷ صفحهایِ دونالد ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، ابعادِ تازهای از تعارضِ منافع و بهرهبرداریِ مستقیم از قدرت برای انباشتِ ثروت را برملا کرده است. طبق این سند، ترامپ تنها در سال نخستِ بازگشت به ریاستجمهوری، بیش از یک میلیارد دلار صرفاً از طریقِ پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کرده است که بخشِ عمدهی آن، یعنی رقمی معادل ۵۲۶ میلیون دلار، مستقیماً از فروشِ توکنهای شرکت «ورلد لیبرتی فایننشال» به دست آمده؛ شرکتی که سکانِ هدایتِ آن در دستانِ پسرانِ او، اریک و دونالد جونیور است!
این گزارش نشان میدهد که نفوذِ ترامپ تنها به رمزارزها محدود نشده و او از تمامِ ظرفیتهای برندِ شخصیاش برای کسبِ سودهای کلان بهره برده است؛ کسب ۷۷ میلیون دلار درآمد از باشگاه «مارالاگو» و ۶۳۵ میلیون دلار حقامتیاز از توافق با شرکت «سلبریشن کوینز»، تنها بخشهایی از این کارزارِ درآمدزایی است. فروشِ کالاهای تجاری از ساعت و کفش گرفته تا کتابهای مقدس با برندِ شخصی نیز به این فهرست افزوده شده است.
در حالی که کاخ سفید با تکرارِ توجیهاتِ همیشگی، نقشِ مستقیمِ ترامپ در مدیریتِ این فعالیتها را رد میکند، منتقدان تأکید دارند که سیاستگذاریهای دولتِ او در حمایتِ بیقید و شرط از صنعتِ رمزارزها، نه یک تصمیمِ اقتصادیِ کلان، بلکه ابزاری برای پر کردنِ جیبِ خانوادهی ترامپ است.
منتقدان پس از افشای این گزارش تأکید دارند این حجم از درآمدهای شخصی، بارِ دیگر پروندهی «تعارضِ منافع» را در دورهی جدیدِ ریاستجمهوریِ او به عنوانِ یک قاعدهی عادی و نه استثنا، در کانونِ توجه قرار داده است.
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