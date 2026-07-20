به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا چاک شومر به همراه شماری دیگر از سناتورهای هم‌حزبی امروز گزارشی منتشر کردند که در آن گفته شده دونالد ترامپ و اعضای خانواده‌اش به‌صورت سیستماتیک از قدرت ریاست‌جمهوری برای کسب سودهای سرسام‌آور استفاده کرده‌اند، در حالی که خانواده‌های عادی آمریکایی برای تأمین هزینه‌های روزافزون زندگی با مشکل مواجه هستند.

شومر به همراه چند سناتور دیگر این گزارش را در چارچوب یک «ابتکار جدید مبارزه با فساد» منتشر کردند که هدف از آن، افشای سوءاستفاده گسترده ترامپ از مقام ریاست‌جمهوری برای منافع شخصی است.

دموکرات‌ها در گزارش مذکور افزایش چشمگیر ثروت خالص خانواده ترامپ از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری او را با مشکلات معیشتی خانواده‌های آمریکایی مرتبط دانسته و افزودند که مردم بیشترین هزینه ناشی از فساد را متحمل می‌شوند.

شومر در بیانیه مذکور تاکید کرد که «ترامپ بدون هیچ تردیدی فاسدترین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکاست».

وی افزود: «او با استفاده از عالی‌ترین مقام کشور، نه برای منافع آمریکا، بلکه برای پر کردن حساب بانکی خود، به مردم آمریکا خیانت کرده است؛ آن هم به بهای آسیب دیدن خانواده‌های زحمتکش.»

هدف دموکرات‌های سنا به گفته شومر، این است که به آمریکایی‌ها نشان دهند این فساد چه هزینه‌ای برای آن‌ها دارد تا اصلاحاتی را پیش ببرند که مانع از آن شود هر رئیس‌جمهوری بتواند از منصب عمومی برای کسب منافع شخصی استفاده کند.

در این گزارش آمده که ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، شخصاً ۲ میلیارد دلار درآمد کسب کرده و اعضای خانواده او از طریق «بهره‌برداری از فعالیت‌های تجاری پرسودی که با جایگاه ریاست‌جمهوری مرتبط هستند»، بیش از ۴ میلیارد دلار درآمد داشته‌اند.

بزرگ‌ترین انتقاد دموکرات‌ها متوجه پروژه رمزارز خانواده ترامپ است که سرمایه‌گذاری‌های امارات، پشتوانه مالی آن است.

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