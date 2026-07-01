به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ویژه «میراث رهبر شهید انقلاب؛ آیندهنگری تمدنی و امت اسلامی» با ارائه حجتالاسلام والمسلمین دکتر دیرباز، عضو مجلس خبرگان رهبری و حجتالاسلام والمسلمین موسویزاده، مدیر مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بینالملل حوزههای علمیه، عصر امروز، چهارشنبه، در سالن جلسات خبرگزاری ابنا برگزار شد.
توحید طاغوتستیز؛ بنیان فکری رهبر شهید
حجتالاسلام والمسلمین دکتر دیرباز در این نشست با بیان اینکه زیربنای فکری رهبر شهید بر «توحید طاغوتستیز» و نفی استکبار استوار است، تصریح کرد که این نگاه قرآنی بر تمام ابعاد مدیریتی ایشان، از روابط بینالملل تا خانواده، سایه افکنده و شاکلهای وحیانی به اندیشه تمدنی ایشان بخشیده است. وی با تأکید بر ضرورت تحول در علوم انسانی به عنوان پیشنیاز تمدنسازی، خاطرنشان کرد که ایشان از سالها پیش بر اسلامیسازی و بومیسازی دانش تأکید داشتند تا ثمرات آن به عنوان یک زیربنا در تمامی ارکان اجرایی و قضایی کشور نمایان شود.
هنر و زن؛ دو مؤلفه تمدنساز در منظومه فکری رهبری
وی در ادامه با اشاره به اینکه هنر در منظومه فکری رهبری نه یک سرگرمی، بلکه ابزاری راهبردی برای مدیریت عواطف جامعه و جهتدهی به تمدن است، بیان داشت که ایشان با نگاهی فقیهانه، زن را انسانی تمدنساز معرفی کردند که جایگاهی والاتر از دیدگاههای کالامحور غرب دارد. حجتالاسلام دکتر دیرباز همچنین با تبیین رویکرد هویتبخش ایشان به اهل سنت و برقراری عدالت برای اقلیتهای دینی، تصریح کرد که این میراث تمدنی در مجموع یک سیستم واحد را برای هدایت کل بشریت به سوی تعالی اخلاقی و رشد معنوی تشکیل میدهد.
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تربیت تمدنی ۳۷ ساله؛ از ناصریه عراق تا آمریکای لاتین
همچنین حجتالاسلام موسویزاده نیز در این نشست با بیان اینکه رهبر شهید در طول ۳۷ سال زعامت خود، یک «تربیت تمدنی» مستمر را در سطح جهان کلید زده بود، به ثمر نشستن این الگو را در جغرافیای وسیعی از ناصریه عراق تا قلب آمریکای لاتین تبیین کرد. وی با تأکید بر اینکه تمدن نوین اسلامی در منظومه فکری ایشان بر پایه «حیات طیبه قرآنی» و متمایز از الگوهای صرفاً مادی غرب است، تصریح کرد که امروز نفوذ معنوی این اندیشه به حدی رسیده که حتی در مناطق محرومی که نامشان در نقشهها به سختی یافت میشود، شیعیان از طریق فناوریهای نوین به دنبال پیروی از این مکتب هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که استقبال بینظیر از مفاهیمی چون عدالت و معنویت در آمریکای لاتین، نشاندهنده انطباق دقیق این منظومه تمدنی با نیازهای فطری بشریت در دوران معاصر است.
دیپلماسی مقاومت و افق تمدنی ۱۴۱۴
مدیر مجتمع عالی بینالملل حوزههای علمیه در بخش دیگری از سخنان خود، گذار از انفعال به «دیپلماسی مقاومت» را میراث راهبردی رهبر شهید دانست و بر لزوم حاکمیت اخلاق بر تکنولوژی تأکید ورزید. وی با ذکر مصداق عینی از الگوی موفق اقتصاد مقاومتی، به تجربه شهید نصرالله در لبنان اشاره کرد و گفت در حالی که بانکهای لبنانی سرمایههای مردم را بلوکه کرده بودند، صندوقهای قرضالحسنه مبتنی بر تفکر رهبری، گرهگشای زندگی مردم شدند. موسویزاده با اشاره به اینکه در این نگاه تمدنی، پیشرفت علمی و فناوری با مؤلفههای معنوی گره خورده است، اظهار داشت که حرام اعلام شدن سلاح هستهای توسط رهبری، دقیقاً ناشی از همین پیوند میان اجتهاد دینی و مدرنیته اخلاقی است که امنیت را نه در پیمانهای نظامی غرب، بلکه در «تابآوری درونزای مردمی» جستجو میکند.
حجتالاسلام موسویزاده در پایان سخنان خود، با ترسیم افق تمدنی ۱۴۱۴ بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، میراث رهبر شهید را مسیری پیشران برای حرکت امت اسلامی توصیف کرد. وی با بیان اینکه ورود به عرصههای نوین علمی نظیر «هوش مصنوعی» از منظر ایشان یک «رقابت تمدنی» برای شکستن انحصار قدرتهای جهانی و پر کردن شکاف دیجیتال است، تصریح کرد: «عضویت ایران در پیمانهای بینالمللی نظیر بریکس و شانگهای و حرکت به سمت دلارزدایی، صرفاً تدابیر اقتصادی نیستند، بلکه مقدمات تمدنی برای خنثیسازی تحریمها و ایجاد شبکههای موازی تجاری در منظومه فکری ایشان محسوب میشوند.»
وی همچنین با تأکید بر اینکه مخاطب این پیام تمدنی، نه فقط ایران و جهان اسلام، بلکه تمام مستضعفان و وجدانهای بیدار در غرب هستند، به نامههای ایشان به دانشجویان اروپایی و نخبگان غربی اشاره کرد و بیان داشت که این فکر تمدنی با هدف تغییر موازنه قدرت جهانی به نفع صالحان بنا شده است؛ مسیری که به گفته وی، امروز تمام عالم مدیون و متأثر از اندیشه بلند این مرد الهی است.
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