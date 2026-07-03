به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البریم معروف به «ابومجاهد»، مسئول دفتر رسانه‌ای کمیته‌های مقاومت فلسطین، درباره میراث فکری و راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: رهبر شهید ایران توانست وحدت اسلامی را از یک شعار پروتکلی به اهداف راهبردی تبدیل کند، زیرا اختلافات فرقه‌ای را شکاف‌هایی می‌دانست که قدرت‌های استعماری، از جمله صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها و جهان غرب، از آن برای تجزیه منطقه اسلامی و تفرقه‌افکنی سوءاستفاده می‌کنند.

وی افزود: تصمیمات و فتواهای صادر شده توسط رهبر شهید مبنی بر ممنوعیت توهین به نمادهای اهل‌سنت و تلاش با تمام توان برای جلوگیری از بهانه‌جویی‌های دشمنان برای ورود از طریق این شکاف، گامی اساسی است که به تقویت وحدت امت اسلامی و قطع راه برای همه کسانی که از دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای و اعتقادی تغذیه می‌کنند، کمک کرده است. این تصمیمات همچنین به احیای امت اسلامی برای ایفای نقش خود در مقابله با نیروهای استکبار و استبداد کمک کرده است.

ابومجاهد با تأکید بر اینکه رهبر شهید انقلاب بسیار ژرف‌نگر بود، گفت: شهید سید علی خامنه‌ای نگاه عمیقی به وضعیت امت اسلامی و مردم آن داشت و قدرت ارزیابی دقیق و تشخیص صحیح واقعیت ملت را دارا بود. وحدت در اندیشه رهبر شهید محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست، بلکه به مرزهای کشورهای اسلامی و عربی رسیده و الگویی برای نزدیکی روابط بین کشورهای اسلامی و نیروهای مقاومت آنها ایجاد کرده است.

این مسئول فلسطینی خاطرنشان کرد: مقاومت در اندیشه رهبر شهید فقط تفنگ یا موشک نیست، بلکه یک نظام فکری، فرهنگی و اقتصادی است که به معنای عدم تسلیم در برابر سلطه بیگانگان و دستیابی به خودکفایی و استقلال است. امام خامنه‌ای ثابت کرد که مقاومت تنها راه حفظ کرامت و آزادی ملت‌ها است.

ابومجاهد با اشاره به نقش محوری رهبر شهید در تقویت اندیشه و رویکرد مقاومت، گفت: این رهبر بزرگ، نقش محوری و مهمی در تقویت اندیشه و رویکرد مقاومت ایفا کرد. او مفهوم پیروزی ایمان بر شمشیر را تثبیت و در عمل آن را محقق ساخت. اندیشه و رویکرد مقاومت او به چراغ راه همه ملت‌ها و گروه‌های مقاومت تبدیل شده است.

وی در مورد حمایت‌های قائد شهید امت از مسأله فلسطین گفت: در دیدگاه امام شهید، آرمان فلسطین اولین مسأله محوری جهان اسلام محسوب می‌شود. این دیدگاه و جایگاه تنها به حمایت سیاسی محدود نشد، بلکه به حمایت نظامی و لجستیکی مستقیم و مداوم از مقاومت فلسطین تبدیل شد که منجر به پایداری جبهه غزه و دستیابی به نقاط عطف اساسی شد.

میراث فکری رهبر شهید؛ چراغ راه نسل‌های جوان

ابومجاهد در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان میراث فکری رهبر شهید را به نسل‌های جوان منتقل کرد، گفت: این امر با ایجاد نهادهای فکری، فرهنگی و دینی که برای تحکیم اندیشه و رویکرد مقاومت تلاش می‌کنند، محقق می‌شود. بینش فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایمانی و فقهی رهبر شهید، آگاهی، بصیرت و مسیر را برای همه کسانی که در این مسیر گام برمی‌دارند، روشن می‌کند.

مسئول دفتر رسانه‌ای کمیته‌های مقاومت فلسطین تأکید کرد: شهادت امام خامنه‌ای نسل‌های جدید و جوانان مسلمان و مقاومت را در همه جبهه‌ها استوارتر، ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر خواهد کرد. خون امام شهید، دامنگیر نیروهای طاغوت و استکبار صهیونیستی-آمریکایی و غربی خواهد شد و ثابت کرد که رویکرد امام خامنه‌ای مبنی بر اینکه خون بر شمشیر پیروز است، درست است.

ابومجاهد در پاسخ به این سؤال که میراث سیاسی و ژئوپلیتیک قائد شهید امت در جهان اسلام چیست، گفت: درایت، توانایی و بینش امام شهید در مورد منشأ درگیری با دشمنان اسلام و امت، تأثیر زیادی در غلبه بر اختلافات فرقه‌ای، به ویژه در سوریه، یمن و عراق داشت. فتوای معروف رهبر شهید مبنی بر ممنوعیت توهین به نمادهای اهل‌سنت و همسران پیامبر، گامی مهم برای حفظ صلح مدنی در کشورهای مختلف مانند عراق، سوریه و یمن است که از تنوع مذاهب برخوردارند.

این مسئول فلسطینی افزود: امام شهید با اندیشه، حضور و یاری خود به ملت‌ها و مظلومان، جایگاه خود را در کشورهای عربی، اسلامی و عرصه بین‌المللی تثبیت کرد. آموزه‌های روشنگرانه‌اش، نیرویی الهام‌بخش برای همه مظلومان و آزادگان همه نقاط جهان است. یکی از درس‌هایی که از رهبر شهید فرا می‌گیریم این است که ما قادر به ساختن تمدن اسلامی نوین به عنوان جایگزین فرهنگ و ارزش‌های تمدن غرب هستیم.

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