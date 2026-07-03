به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش لبنان با فشارهای بیسابقه داخلی و خارجی برای اجرای طرح انحصار سلاح در اختیار دولت و برخورد سختگیرانه با حزبالله حتی در صورت لزوم از طریق رویارویی میدانی، روبهرو شده است. همزمان درخواستهایی برای برکناری ژنرال «رودولف هیکل» فرمانده ارتش لبنان و حتی انحلال این نهاد مطرح شده است. منتقدان مدعیاند ارتش لبنان مأموریت خود را در جنوب رود لیتانی بهطور کامل اجرا نکرده و آمادگی تصمیمهای جسورانه مرحله آینده را ندارد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این نخستین بار نیست که ارتش لبنان هدف چنین فشارهایی قرار میگیرد. پیشتر نیز جریانهای سیاسی داخلی، لابیهای لبنانی در واشنگتن و برخی اعضای کنگره آمریکا از عملکرد این نهاد انتقاد کرده بودند.
افزایش فشارهای خارجی
در ماههای اخیر فشارها بر فرمانده ارتش لبنان با اقدامی از جمله قرار گرفتن یکی از افسران ارتش در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا، درخواست برای تغییر در ساختار فرماندهی با هدف کنار گذاشتن افرادی که نزدیک به حزبالله توصیف میشوند و همچنین پیشنهاد آمریکا برای تشکیل یگانهای ویژه در ارتش لبنان جهت مقابله با حزبالله، افزایش یافته است.
در داخل لبنان نیز برخی سیاستمداران و فعالان مخالف حزبالله، ارتش این کشور را به تساهل در قبال سلاح این گروه متهم کرده و بار دیگر خواستار برکناری فرمانده ارتش لبنان شدهاند.
ادعاهای رژیم صهیونیستی
رژیم صهیونیستی علاوه بر حملات خود به ارتش لبنان در جریان جنگ، همچنان مدعی است برخی نیروهای شیعه حاضر در ارتش تمایلی به مقابله با حزبالله ندارند. مقامهای صهیونیست خواستار تغییر این نیروها و افزایش فشار بر ارتش برای انجام عملیات علیه حزبالله شدهاند.
حمایت مقامهای لبنانی از ارتش
در مقابل، مقامهای ارشد لبنان هرگونه احتمال برکناری فرمانده ارتش این کشور را رد کردهاند.
«جوزف عون» رئیسجمهور لبنان، تأکید کرده است که ارتش این کشور، مسئولیت خود را در تأمین امنیت و ثبات جنوب لبنان بهخوبی انجام میدهد.
«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان، نیز هشدار داده است که اسرائیل در تلاش است ارتش را به درگیری با مقاومت بکشاند، اما چنین سناریویی محقق نخواهد شد. وی همچنین توافق چارچوب اخیر میان لبنان و رژیم صهیونیستی را فتنه، توصیف کرده است.
ارتش خط قرمز است
بر اساس گزارش «العربی الجدید»، نبیه بری در دیدارهای خود تأکید کرده که حفظ صلح داخلی اولویت اصلی است و ارتش لبنان نباید در برابر مردم قرار گیرد.
وی همچنین در دیدار با فرمانده ارتش لبنان، آخرین تحولات امنیتی، ادامه حملات رژیم صهیونیستی و وضعیت ارتش لبنان را بررسی کرد.
یک منبع نزدیک به بری نیز اعلام کرد: ارتش لبنان، خط قرمز است و فرمانده آن از حمایت کامل ما برخوردار است. رژیم صهیونیستی تلاش میکند ارتش لبنان را مقابل محیط حامی مقاومت قرار دهد، اما اجازه چنین اتفاقی داده نخواهد شد.
پاسخ ارتش لبنان به انتقادها
یک منبع نظامی لبنان با رد انتقادها علیه ارتش این کشور گفت که این نهاد در اجرای مرحله نخست طرح انحصار سلاح دستاوردهای مهمی داشته و اقدامات آن مورد استقبال کشورهای عربی و جامعه بینالمللی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد که ادامه اشغال مناطقی از جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی، حملات مکرر به ارتش لبنان و نقض مستمر آتشبس از سوی تلآویو، مانع استقرار کامل نیروهای ارتش لبنان در این مناطق شده است.
رد شایعات و تأکید بر تداوم حمایت خارجی
این منبع همچنین شایعات مربوط به کنار گذاشتن افسران شیعه را رد کرد و گفت که همه نیروهای ارتش لبنان بدون توجه به وابستگی مذهبی یا منطقهای در خدمت کشور هستند.
وی افزود که کمکهای خارجی بهویژه کمکهای آمریکا، همچنان ادامه دارد و حتی وعده افزایش آن نیز داده شده است.
در پایان نیز تأکید شد هماهنگی کامل میان فرمانده ارتش و سران سیاسی لبنان برقرار است و ژنرال رودولف هیکل بدون توجه به فشارهای سیاسی و رسانهای، به انجام مأموریتهای خود ادامه میدهد.
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