رهبر شهید انقلاب، ایران را به مرحله خودکفایی و بی نیازی از دولت های استکباری رساند

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)- ابنا- در آستانه تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب اسلامی جمعی از فرهیختگان و اندیشمندان جهان اسلام برای مشارکت در این رویداد بی نظیر به ایران سفر کردند.

در همین راستا خبرنگار ابنا با فرهیخته لبنانی به گفت وگو پرداخته است:

«خدیجه شهاب» استاد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه لبنانی بیروت با اظهار افتخار برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: من از لبنان به ایران آمدم تا در مراسم تشییع پیکر مطهر شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای شرکت کنم .

وی خطاب به ملت ایران گفت: به ملت ایران می گویم ما با شما هم درد هستیم، یعنی ظلم به شما ظلم به ما است و ما با شما هستیم، شما را کمک می کنیم همانطور که شما ما را کمک کردید و همچنان مردم لبنان را یاری می کنید ما به مردم ایران می گوییم این عزا فقط عزای شما نیست، بلکه عزای ما هم هست و در واقع عزای امت اسلامی است چرا که شهید سید علی خامنه ای رهبر امت اسلامی بود و به معنای واقعی کلمه پدربود.

استاد شهاب پیرامون جایگاه والای رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: او مردی در راس دولت جمهوری اسلامی بود که توانست این کشور را علارغم محاصره ای که با آن به مدت ۴۷ سال دست و پنجه نرم می کرد به تاریخی سراسر امنیت و اطمینان وآرامش برساند و توانست فرصت محاصره را به بزرگ شدن و بی نیازی از استکبار جهانی و یهودی بر ساند.

وی در پایان گفت: استقلال مردم ایران تاحدی بود که سران این کشور برای تهیه غذای مردم خود پولی از بانک بین المللی درخواست نکردند، این امر به این معنا است که ملت ایران به خودکفایی ذاتی در زمینه های صنایع، کشاورزی و تولید رسیده و ما در این راستا به ملت ایران افتخار می کنیم.

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