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پاسخ امام شهید به نامه یک دختر دانش‌آموز؛ اطاعت از والدین، نماز و درس

۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
کد مطلب: 1835749
پاسخ امام شهید به نامه یک دختر دانش‌آموز؛ اطاعت از والدین، نماز و درس

امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای سال‌ها پیش در پاسخ به نامه یک دانش‌آموز که از ایشان درخواست توصیه‌ای برای مسیر زندگی کرده بود، سه سفارش کوتاه اما ماندگار درباره احترام به والدین، اقامه نماز و تلاش در تحصیل ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سال‌ها پیش، دختربچه‌ای به نام زینب پهلوانی، دانش‌آموز کلاس دوم ابتدایی، در نامه‌ای به امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از ایشان خواست تا توصیه‌ای برای تمام مراحل زندگی‌اش بنویسند؛ توصیه‌ای که بتواند آن را همواره سرلوحه رفتار و زندگی خود قرار دهد.

امام شهید در پاسخ به این نامه، با لحنی صمیمانه و پدرانه، سه سفارش اساسی را خطاب به این دانش‌آموز بیان کردند و نوشتند: «دخترم! مراقب باش از پدر و مادرت اطاعت کنی، نمازت را به‌خوبی به‌جا بیاوری و در خواندن درس‌هایت کوشا باشی.»

این پاسخ کوتاه، بازتابی از نگاه تربیتی امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای به نسل نوجوان و اهمیت تربیت دینی، احترام به خانواده و تلاش علمی است؛ توصیه‌ای که با وجود اختصار، اصول بنیادین یک زندگی موفق و متعهد را در خود جای داده است.

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