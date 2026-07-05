به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سال‌ها پیش، دختربچه‌ای به نام زینب پهلوانی، دانش‌آموز کلاس دوم ابتدایی، در نامه‌ای به امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از ایشان خواست تا توصیه‌ای برای تمام مراحل زندگی‌اش بنویسند؛ توصیه‌ای که بتواند آن را همواره سرلوحه رفتار و زندگی خود قرار دهد.

امام شهید در پاسخ به این نامه، با لحنی صمیمانه و پدرانه، سه سفارش اساسی را خطاب به این دانش‌آموز بیان کردند و نوشتند: «دخترم! مراقب باش از پدر و مادرت اطاعت کنی، نمازت را به‌خوبی به‌جا بیاوری و در خواندن درس‌هایت کوشا باشی.»

این پاسخ کوتاه، بازتابی از نگاه تربیتی امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای به نسل نوجوان و اهمیت تربیت دینی، احترام به خانواده و تلاش علمی است؛ توصیه‌ای که با وجود اختصار، اصول بنیادین یک زندگی موفق و متعهد را در خود جای داده است.

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