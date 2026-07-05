روایت انقلابی بحرینی از مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت_(ع)- ابنا ، قبل از آغاز مراسم وداع مردمی با پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی گروه ها و چهر ه های سیاسی از کشورهای مختلف برای وداع رسمی با پیکر رهبر شهید انقلاب با تشریفاتی خاص در مصلی حاضر شدند.

دکتر راشد الراشد، پژوهشگر و فعال بحرینی، پیرامون حضورش در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله علیه) یادداشتی نوشته است:

ما در مراسم تاریخی وداع و تشییع پیکر رهبر بزرگ، امام شهید، آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) که در تهران برگزار شد، شرکت کردیم.. این وداع صحنه‌ای با شکوه بود و ابعاد عظمت و جایگاه این مرد را نشان می داد که عمر خود را در خدمت به اسلام و مسائل امت سپری کرد.

در میان این اندوه که در خور فقدان شخصیتی استثنایی است، ما در این مراسم با خشوع در برابر پیکر مطهر ایشان ایستادیم تا با رهبری وداع کنیم که کلمات تسلیت در برابر فداکاری‌ها و جایگاه او، با عظمت وی همخوانی ندارد.

سپاس خدایی را که ما را به شناخت امام شهید و رهبر، آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای و شناخت اندیشه‌ها و جهاد عظیم ایشان سعادتمند کرد.اگر این امت توانایی فدا کردن خون خود را برای ایشان داشت، حتماً چنین می‌کرد؛ اما تقدیر چنین رقم خورد که خود ایشان با خون پاک خود فدای امت شود، تا بدین ترتیب، مسیر زندگی کامل خود را که سرشار از جهاد، ایثار و بخشش بود، با همان آنچه آرزو داشت و به استحقاق شایسته آن بود، با شهادت و دیدار خداوند به پایان برساند.

هنگام ایستادن در برابر پیکر مطهر ایشان، به روح پاکشان خطاب کردیم و گفتیم: ای سرور ما، با آرامش بروید و با چشمانی پر از روشنی (با آسودگی) بخوابید؛ چرا که شما از خود ارتشی از آزادگان و شریفان بر جای گذاشتید که امروز در مسیر شما گام برمی‌دارند، و به راه رسالت بزرگ شما پایبندند و پرچم عزت و کرامت را پس از شما به دوش می‌کشند.

شیرهای جوان (شبل‌های) شما از ظالمان دیگر نمی‌ترسند، چه برسد به مردان استوار شما که در خط مقدم مقابله با نیروهای ظلم و استکبار ایستاده‌اند.آنچه دیروز شاهد بودیم؛ از جمعیت‌های انبوه گرفته تا همبستگی بی‌نظیر مردمی و دولتی، بهترین دلیل بر این است که مسیر مقاومت و ولایت ادامه خواهد داشت.

دیدیم که چگونه این مراسم که بزرگ‌ترین مراسم در تاریخ این کشور توصیف شده، هیئت‌های رسمی و مردمی از سراسر جهان را گرد هم آورد؛ نشان داد که پیام جاودانه‌ای که رهبر شهید در طول زندگی خود بر عهد گرفته بود، تا زمانی که خداوند وارث تمام زمین و اهل آن بشود همچنان ادام دارد.

ما با شرکت در این مراسم عزاداری، به رهبر بزرگ نمی‌گوییم؛ خداحافظ؛ بلکه تأکید می‌کنیم که بر عهدِ این رسالت استوار و پایبند هستیم و قرار ملاقات ما با ایشان و با تمام آزادگان، در صبر و پایداری بر اصول است؛ جایی که بیعت و پیمان ما برای ادامه دادن به مسیر رسالتی ایشان تا رسیدن به پیروزی، تجدید می‌شود.

خداوند رحمت خود را بر رهبر شهید نازل کند و ایشان را در کنار پیامبران، صدیقین و شهدا در بهشت‌های وسیع خود جای دهد؛ و به همه ما در نبرد دفاع از دین، ارزش‌ها و میهن‌ها، صبر و پایداری عطا فرماید، و پرچم حق را تحت رهبری جانشین شایسته ایشان، امام آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (که خداوند او را حفظ کند)، همواره سربلند و استوار نگاه دارد.

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