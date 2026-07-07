به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کریستوفر هلالی، خبرنگار و تحلیلگر آمریکایی ساکن روسیه، که در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم شرکت کرده و این مراسم را روایت کرد، گفت: بار دیگر، بیش از یک میلیون نفر به خیابانها آمدهاند. ساعتهاست که خیابانهای اطراف شهر قم مملو از جمعیت است و میتوان شور، فداکاری و عشق مردم به رهبر را بهروشنی مشاهده کرد.
هلالی افزود: اگر از من بپرسید این مراسم تشییع چه چیزی درباره رابطه رهبر معظم، امام خامنهای با مردم ایران و همچنین مردم جهان بیان میکند، پاسخ کاملاً روشن است. او حقیقتاً مردی از میان مردم بود؛ شخصیتی که زندگی خود را وقف عدالت و همبستگی با ستمدیدگان کرده بود. تنها کافی است به این سیل عظیم جمعیت نگاه کنید تا عشق، اشتیاق و وفاداری مردم نسبت به او را ببینید. من در تمام عمرم هرگز مراسم تشییعی با چنین عظمت و شکوهی ندیدهام.
این تحلیلگر آمریکایی تصریح کرد: فضای این مراسم بهشدت احساسی است. به اعتقاد من، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی امام خامنهای را به دلیل قدرت، استحکام، پایداری و عزت و شرافت کمنظیری که داشت، هدف قرار دادند. برای او، فلسطین همواره قطبنمای مسیر بود؛ همانگونه که آزادی همه ملتهای تحت ستم، آرمان اصلیاش به شمار میرفت؛ چه در فلسطین، چه در لبنان، یمن، عراق، آفریقای جنوبی، کره یا کوبا.
امام خامنهای در تاریخ بهعنوان یکی از بزرگترین رهبران انقلابی ماندگار خواهد شد
هلالی ادامه داد: از همین رو، معتقدم که امام خامنهای در تاریخ بهعنوان یکی از بزرگترین رهبران و اندیشمندان انقلابی ماندگار خواهد شد. همچنین باور دارم که این مراسم تشییع و روزهایی که امروز در ایران شاهد آن هستیم، نشانهای روشن از این واقعیت است که امام خامنهای نهتنها نزد مردم خود، بلکه در میان مردم سراسر جهان نیز محبوب و مورد احترام بود.
وی تأکید کرد: از حضور گسترده مردمی که امروز در اینجا گرد آمدهاند، بهخوبی میتوان دریافت که امام خامنهای برای همیشه در تاریخ بهعنوان یکی از رهبران حقیقی مقاومت، یکی از رهبران واقعی آزادی و یکی از برجستهترین مدافعان ستمدیدگان جهان شناخته خواهد شد. همچنین آشکار است که ترامپ و نتانیاهو در دستیابی به اهداف و مقاصد خود شکست خوردند.
هلالی در پایان گفت: امروز تصویر او در سراسر جهان دیده میشود. پرچم ایران و پرچم فلسطین، پرچمهای انقلاب و انقلاب جهانی هستند. این مسیر تا پایان امپریالیسم، پایان صهیونیسم و تحقق آزادی همه ملتها ادامه خواهد یافت.
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