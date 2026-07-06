به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل میگوید رژیم صهیونیستی امروز لیستی درباره فرماندهان ارتش لبنان به مسئولان این کشور داده است. به گفته این رسانه صهیونیست، مسئولان اسرائیلی گفتهاند مخالف حضور برخی از فرماندهان ارشد ارتش لبنان در منطقه جنوب این کشور هستند.
صهیونیستها ادعا کردند برخی از این فرماندهان، شماری از اطلاعات محرمانه را در اختیار حزبالله قرار دادهاند و به همین دلیل نباید در منطقه جنوب حضور داشته باشند.
رژیم صهیونیستی پس از توافق اولیه با دولت لبنان، تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا ارتش این کشور را با نیروهای حزبالله وارد جنگ کند. روزنامه الجمهوریه اخیراً به نقل از منابع نظامی بلندپایه گزارش داد که ارتش لبنان به صراحت اعلام کرده به هیچ عنوان با حزبالله وارد درگیری نخواهد شد و «صلح داخلی» را خط قرمز خود میداند و همین مسئله باعث خشم صهیونیستها شده است.
این منابع میگویند مناطق آزمایشی از نظر ارتش، صرفاً مناطقی هستند که تحت اشغال اسرائیل قرار دارد. منظور از منطقه آزمایشی این است که ارتش اسرائیل به صورت محدود از این مناطق اشغالی عقبنشینی کند و کنترل آن را به ارتش لبنان واگذار کند.
به گفته منابع مذکور، در طول مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، هنگامی که هیئت نظامی لبنان بر این طرح پافشاری کرد، طرف اسرائیلی ناگهان به گسترش آنچه «خط زرد» بر روی نقشه خود نامیده میشود، روی آورد و ارتفاعات «علیالطاهر» را نیز به آن افزود. این در حالی است که این مناطق هنوز به اشغال نظامیان صهیونیست درنیامده است.
منابع لبنانی گفتند هدف صهیونیستها این بود که ارتش لبنان را برای ورود به آن منطقه مینگذاری شده و درگیری با حزبالله سوق دهند؛ بدون اینکه ارتش اسرائیل متحمل هیچ گونه تلفاتی شود یا در معرض خطری قرار گیرد؛ البته هیئت نظامی لبنان به طور کامل آن را رد کرد.
جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، هم امروز از ادامه اشغالگری نظامیان صهیونیست در جنوب این کشور انتقاد کرد و گفت که این کارشکنیها نباید ادامه یابد. رئیسجمهور غربگرای لبنان همچنین اذعان کرد: باید به اسرائیل فشار وارد شود تا از مناطق اشغالی در لبنان عقبنشینی کند؛ زیرا باقی ماندن اشغالگری باعث میشود مشروعیت دولت زیر سؤال برود، از استقرار ارتش و در نتیجه تحقق صلح دائمی و عادلانه جلوگیری شود.
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