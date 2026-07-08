به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـجبهه فرهنگی مردمی لبنان روز سه‌شنبه ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، هم‌زمان با «هفته تشییع امام مستضعفان»، کاروان فرهنگی «قوموا لله» را در خیمه حضرت زینب(س) در منطقه غبیری بیروت افتتاح کرد. این برنامه با حضور جمعی از علما، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان برگزار شد و آغازگر مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، قرآنی و معرفتی با هدف معرفی اندیشه و مکتب آیت‌الله خامنه‌ای و تبیین امتداد فکری انقلاب اسلامی بود.

شیخ حسین زین‌الدین، سخنران این مراسم، آیت‌الله خامنه‌ای را ادامه‌دهنده مکتبی دانست که به‌وسیله امام خمینی(ره) بنیان گذاشته شد و تأکید کرد مرحله کنونی، آغاز یک مسئولیت فرهنگی و فکری جدید برای معرفی این مکتب است. وی با اشاره به محوریت قرآن در اندیشه آیت‌الله خامنه‌ای، گفت نگاه ایشان به قرآن صرفاً تفسیری و عبادی نیست، بلکه آن را مبنای اداره جامعه، استنباط احکام و هدایت تحولات سیاسی و اجتماعی می‌داند.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه، مرحله جدید انقلاب اسلامی را معطوف به مقابله با سلطه آمریکا و شکل‌دهی به تمدن نوین اسلامی توصیف کرد. زین‌الدین مقاومت اسلامی لبنان را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی خواند و با تجلیل از نقش شهید سید حسن نصرالله، بر ضرورت حفظ مسیر فکری و فرهنگی ترسیم‌شده از سوی آیت‌الله خامنه‌ای و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کرد.

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