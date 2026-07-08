به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش منابع رسمی، وزارت خارجه آمریکا از لبنان و رژیم صهیونیستی دعوت کرده است تا در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه در نشست رم درباره سازوکارهای اجرای توافق چارچوبی که اواخر ماه گذشته در واشنگتن امضا شد، گفتوگو کنند. در حالی که سفیر لبنان در واشنگتن بر ضرورت حضور بیروت در این نشست تأکید کرده، برخی دیپلماتهای پیشین از جمله سیمون کرم با اشاره به آنچه «بدعهدی اسرائیل» در اجرای تعهدات خود میخوانند، مشارکت در این نشست را بیفایده دانسته و نسبت به اهداف تلآویو هشدار دادهاند.
همزمان، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، در دیدار با شماری از شخصیتهای سیاسی و رسانهای تلاش کرده از توافق چارچوب دفاع کند، اما از ارائه جزئیات پیوست امنیتی آن خودداری کرده است. گزارشها همچنین از رایزنیهای دیپلماتیک بیروت با تهران حکایت دارد؛ از جمله درخواست برای برقراری تماس مستقیم با رئیس مجلس ایران و پیگیری پرونده سفیر ایران در لبنان؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای اختلاف میان دو طرف به شمار میرود.
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