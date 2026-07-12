تشکر جامعه مدرسین از حماسه ملت بزرگ عراق در تشییع تاریخی آقای شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی از تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب توسط مردم بزرگ و با عزت عراق تقدیر کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: این تشییع بزرگ، یک اقدام قدرت آفرین برای امت اسلامی بود و عراقِ مجاهد نشان داد، ملتی بزرگ، با عزت، با فرهنگ و با عزم و اراده است و در ظهور تمدن نوین اسلامی نقشی مؤثر و تاریخی ایفا خواهد کرد.

مشروح پیام تشکر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از ملت بزرگ عراق به پاس تشییع تاریخی آقای شهید بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیین‌های وداع و تشییع پیکر قائد شهید حضرت آیت الله العظمی امام شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) با عظمت بسیار و شکوهی بی‌نظیر برگزار شد. در این میان آنچه در عراق و عتبات عالیات رقم خورد صحنه‌ای بدیع و شورانگیز بود که چشم جهانیان را به عمق پیوندهای ایران و عراق و جایگاه مرجعیت و شهادت نزد ملت عراق، بیش از پیش آشنا کرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از صمیم قلب، از ملت بزرگ عراق، از مسئولین امر در دولت عراق، از حوزه‌های علمیه، علمای بزرگوار و مراجع عظام تقلید عراق به ویژه حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی) که نهایت کرامت و مودت را به نمایش گذاشتند، کمال تشکر را دارد.

این تشییع بزرگ، یک اقدام قدرت آفرین برای امت اسلامی بود و عراقِ مجاهد نشان داد، ملتی بزرگ، با عزت، با فرهنگ و با عزم و اراده است و در ظهور تمدن نوین اسلامی نقشی مؤثر و تاریخی ایفا خواهد نمود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

.........

پایان پیام