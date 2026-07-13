به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز دوشنبه در گفت‌وگو با فاکس نیوز، همانند روزهای گذشته به گزافه‌گویی علیه ایران ادامه داد و ادعا کرد: «ما تنگه را در دست می‌گیریم. ایالات متحده برای کنترل این آبراه پول دریافت خواهد کرد.»

وی که با تجاوزات نظامی در طول ۴۰ روز جنگ تحمیلی موفق به دستیابی به اهدافش در ایران نشد، بیان کرد: «ما تنگه را نگه خواهیم داشت و احتمالا آن را اداره خواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در ارتباط با تنگه هرمز که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آن را در اختیار دارند، افزود: «ما نگهبان تنگه خواهیم شد. شاید آن را فرشته نگهبان تنگه بنامیم و باید برای این کار به ما پول پرداخت شود.»

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا، همزمان اعلام کرد: «نمی‌گذاریم آمریکا در تنگه هرمز دخالت کند. ایران با هرگونه ایجاد اختلال یا ناامنی در عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفت‌کش از سوی ارتش آمریکا، خارج از مسیرهای تعیین‌شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح، با قاطعیت برخورد خواهند کرد.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در نشست خبری در پاسخ به ایرنا با تأکید بر اینکه ایران هیچ‌گاه آغازگر نقض تعهدات نبوده است، گفت: «ایران بر اصل "تعهد در برابر تعهد" پایبند است و تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، به تعهداتش پایبند خواهد ماند.»

ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه خود با فاکس نیوز همچنین، این ادعا را تکرار کرد که ریاست جمهوری شغل امنی نیست و به تعداد روسای جمهوری که در دوران تصدی این سمت، ترور شده‌اند، اشاره کرد. این اظهار نظر او درحالی است که او پیشتر مدعی شده بود که «هدف شماره یک» ایران است.

................

پایان پیام/