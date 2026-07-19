به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از تحلیلگران و داده‌های سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» (UANI) نوشت که تهران از بازه زمانی میان اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه، هم‌زمان با تعلیق محاصره دریایی بنادر خود، برای افزایش صادرات نفت استفاده کرده و از این محل بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. بر اساس این گزارش، این درآمد به ایران کمک کرده تا پیش از بازگشت محدودیت‌های آمریکا، ذخایر مالی خود را تقویت کند.

وال‌استریت ژورنال همچنین یادآور شد که وزارت دفاع آمریکا پیش‌تر از رفع موقت محاصره دریایی بنادر ایران به دستور «دونالد ترامپ» خبر داده بود. پس از آن نیز «عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران از لغو برخی محدودیت‌های صادرات نفت، آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران و آغاز برنامه بازسازی کشور خبر داده بود.

ترامپ نیز در ادامه اعلام کرد از تصمیم خود برای کاهش محدودیت‌ها پشیمان نیست و هدف از این اقدام را فراهم کردن فرصت برای دستیابی به توافق با ایران عنوان کرده است.

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