به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی در مجلس بزرگداشت «آقای شهید ایران» که از سوی نهادهای بین‌المللی در حرم بانوی کرامت برگزار شد، طی سخنانی، اظهار کرد: خداوند در نظام هستی سنت‌هایی جاری کرده است که بر اساس آنها، جامعه بشری ناگزیر به نقطه‌ای معین خواهد رسید؛ نقطه‌ای که برپایی عدل جهانی در سراسر گیتی است و در تعبیر الهی از آن با عنوان «یوم الفتح» یاد شده است.

وی افزود: این وعده، وعده‌ای دنیوی و تخلف ناپذیر است و همان بهشت زمینی به‌شمار می‌آید که عدالت را در تمام جامعه و کل جهان فراگیر خواهد ساخت و انسان در آن دوران، نقش حقیقی خود را به‌عنوان خلیفه‌الله به انجام خواهد رساند.

استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: تحقق این وعده الهی، مشروط به سنت‌هایی است و برای دستیابی به آن «یوم الفتح» مقدماتی لازم است. نخستین مقدمه آن است که خداوند خلیفه‌ای را که واجد تمام کمالات انسانی باشد، به‌عنوان امام جامعه برمی‌گزیند. این مسیر از انتخاب امام جامعه آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه از منظر اسلام، برای تشکیل حکومت، ابتدا امام از سوی خداوند تعیین می‌گردد، تأکید کرد: حضرت آدم علیه السلام نخستین امام یک جامعه بودند که از طرف خداوند تعیین شدند. مرحله دوم، شکلگیری «جامعه برتر» است؛ جامعه‌ای که باید توسط آن امام تربیت شود. این جامعه، جلوه‌ای از شخصیت امام خواهد بود و نوعی اتحاد میان امام و جامعۀ تربیت یافته به وجود می‌آید.

سخنران حرم بانوی کرامت یادآور شد: وظیفه امت برتر، تلاش برای ریشه‌کن کردن طغیان، ظلم و ستم در جامعه بشری و برقراری عدل الهی در سراسر جهان تحت رهبری امام است.

اراکی در ادامه گفت: انتخاب امام نیازمند آماده‌سازی از سوی خداوند است و امام باید مراحل آزمایش‌های الهی را یک‌یک طی کند تا شایستگی امامت جامعه را پیدا کند.

وی افزود: حضرت ابراهیم علیه‌السلام برای رسیدن به مقام امامت، آزمایش‌های گوناگونی را پشت سر نهادند؛ از جمله افتادن در آتش، از دست دادن تمام اموال و مسئلۀ قربانی کردن فرزند که از سخت‌ترین آزمون‌های الهی بود.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: قربانی کردن فرزند جوان، یکی از دشوارترین امتحانات الهی برای حضرت ابراهیم علیه‌السلام بود، چرا که حضرت اسماعیل جوانی خوش‌اخلاق و دارای کمالات بود و محبت فرزند در ژرفای جان ابراهیم علیه‌السلام نفوذ داشت، اما فرمان خداوند بر این بود که باید فرزند خود را قربانی کند.

اراکی خاطرنشان کرد: هنگامی که حضرت ابراهیم علیه‌السلام این امتحانات الهی را با موفقیت پشت سر گذاشتند، از سوی خداوند به‌عنوان امام جامعه برگزیده شدند، اما امام به تنهایی نمی‌تواند جامعه بشری را به جامعه برتر تبدیل کند، بلکه باید افراد دیگری نیز در جامعه برای این هدف تربیت شوند تا پرچم عدل الهی برافراشته شود.

سخنران حرم بانوی کرامت گفت: ما معتقدیم خط مقاومت امروز، همان خط علوی و حسینی است. اگر امت بخواهد به امتی برتر تبدیل شود و جریان اجتماعی همراه، مطیع و یاور امام، به گونه‌ای باشد که بازتاب شخصیت امام گردد، به مقدماتی نیاز دارد.

وی افزود: اینکه ما فریاد «یا لثارات الحسین(ع)» سر می‌دهیم، به این معناست که در درون ما آتشی برافروخته شده و تا زمانی که سرداران ظلم و ستم نابود نشوند، این آتش فروکش نخواهد کرد. این حرارت، همان انرژی معنوی است و شوری ایجاد می‌کند که پس از 1400 سال پس از شهادت سیدالشهدا(ع)، همچنان میلیون‌ها نفر در مراسم اربعین شرکت می‌کنند.

اراکی تأکید کرد: امروز شهادت رهبر شهید نیز همان حرارت را به جامعه می‌بخشد و خون او تداوم بخش همان جریان است و باعث حرکت جوامع و بیداری بسیاری از فطرت های خاموش شده است.

وی با بیان اینکه انتقام ما از قاتلان رهبر شهید، انتقامی برای عدالت، فضیلت و برقراری عدل در سراسر جهان است، افزود: اگر انتقام نگیریم و قاتلان را مجازات نکنیم، ظلم نه تنها جهان را فرا می گیرد، بلکه به ارزشی جهانی تبدیل می شود و جنایتکاران، انسان‌های ارزشمندی جلوه خواهند کرد.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت یادآور شد: انتقام ما برای برقراری عدل جهانی و مقدمه‌ای برای ظهور حضرت ولی عصر (عج) است. به همین دلیل، انتقام گرفتن وظیفه ماست و حتماً این کار را انجام خواهیم داد. مهمترین وظیفه جبهه مقاومت و جامعه صالحین و نخستین تکلیف شرعی ما، تلاش در راه این انتقام و عملی کردن آن است.

اراکی تأکید کرد: انتقام ما فقط از ترامپ نیست، بلکه از سربازان و یاران این جنایتکار نیز خواهد بود و جبهه مقاومت در سراسر جهان باید از همه جنایتکاران و همدستان دشمنان انتقام بگیرد.

وی افزود: حکام کشورهای حاشیه خلیج فارس بدانند که تاکنون جبهه مقاومت و رزمندگان شما را تحمل کرده‌اند، در حالی که در جنایت‌هایی که علیه جمهوری اسلامی رخ داده، شریک بوده‌اید. تاکنون به جهت حق همسایگی و حرمت ظاهری مسلمان بودن، حرمت نگه داشته شده و مسئولان رعایت کرده‌اند، اما این روند ادامه نخواهد یافت. اگر از اقدامات خود دست برندارید، روزی فراخواهد رسید که دیگر نمی‌توان مانع نیروهای مقاومت و رزمندگان شد.

اراکی تأکید کرد: قابل تحمل نیست که چند قبیله اندک بخواهند بر تمام امکانات و ظرفیت‌های منطقه سلطه یابند و همه امکانات را در اختیار دشمنان قرار دهند، در حالی که هیچ بویی از دموکراسی نبرده‌اند؛ اگر مردم حق انتخاب داشتند در میان حکام خلیج فارس این وضعیت اسفناک وجود نداشت. همه حکام حاشیه جنوبی خلیج فارس در تمام قتل و کشتارهای غزه، فلسطین، سوریه، عراق، یمن و غیره دخیل هستند و وضعیت اتحاد و ارتباطی که با اسرائیل و آمریکا دارند، قابل تحمل نیست. روزگاری خواهد رسید که مردم منطقه، انتقام خون غزه، لبنان و ایران و انتقام شهادت رهبری را خواهند گرفت.

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