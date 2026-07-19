فرید زکریا: جنگ با ایران، دستاوردهای راهبردی چین را تقویت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زکریا در یادداشتی برای مجله Foreign Policy نوشت جنگ، سه هدف مهم چین را شتاب بخشیده است؛ کاهش وابستگی کشورهای خاورمیانه به آمریکا، افزایش اتکای جهان به فناوری و انرژی پاک چین و تقویت تصویر پکن به‌عنوان قدرتی حامی ثبات. به گفته وی، چین به دنبال جایگزینی آمریکا به‌عنوان ضامن امنیتی منطقه نیست، بلکه تلاش می‌کند کشورهای منطقه سیاست خارجی مستقل‌تری در پیش بگیرند. وی همچنین گسترش همکاری‌های چین با کشورهای خلیج فارس، از جمله در حوزه‌های دفاعی، فناوری و انرژی را نشانه‌ای از افزایش نفوذ پکن ارزیابی کرد.

این تحلیلگر آمریکایی در ادامه مدعی شد در حالی که آمریکا برای تحقق اهداف خود هزینه‌های سنگین نظامی و سیاسی پرداخت کرده، چین بدون تحمل این هزینه‌ها، روابط خود با ایران و کشورهای عربی را حفظ کرده و از فرصت ایجادشده برای گسترش نفوذ اقتصادی و تجاری بهره برده است. زکریا همچنین توسعه استفاده از یوآن در مبادلات تجاری، رشد صادرات صنایع انرژی پاک و تداوم خرید نفت ایران از سوی چین را از دیگر دستاوردهای پکن برشمرد و نتیجه گرفت که در مقایسه با هزینه‌های تحمیل‌شده به آمریکا، چین را می‌توان بزرگ‌ترین برنده راهبردی این جنگ دانست.

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