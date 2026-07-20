به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین تشییع که مقابل حسینیه شهرک حوش الرافقه برگزار شد، سید فیصل شکر، معاون مسئول منطقه بقاع حزبالله، با تجلیل از مقام این شهید، بر تداوم مقاومت اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد. وی گفت مقاومت به مسیر خود ادامه خواهد داد و بر عهد خود با شهدا و آرمانهای مقاومت پایبند خواهد ماند.
سید فیصل شکر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از برخی جریانهای سیاسی داخل لبنان بهشدت انتقاد کرد و آنان را به خیانت به منافع ملی متهم ساخت. وی در پایان با تأکید بر ادامه مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی، شعار «هیهات منا الذلة» را یادآور شد و بر پایبندی حزبالله به گزینه مقاومت تأکید کرد.
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