نظریه «تمدن نوین اسلامی» تهدیدی جدی برای نظام سلطه است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی با عنوان «جنگ ایران و آمریکا و نظام فکری جهانی» با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و طلاب در حوزه علمیه جامعهالنجف شهر سکردو بلتستان پاکستان، برگزار شد.
در این نشست، حجتالاسلام محمدعلی توحیدی، محقق و مدیر حوزه علمیه جامعهالنجف، با بیان اینکه جنگهای امروز تنها به عرصه نظامی محدود نیستند، اظهار داشت: «رویارویی کنونی، نبردی چندبعدی در حوزههای فکری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و راهبردی است و جهان اسلام برای ایفای نقشی مؤثر در آینده، نیازمند تربیت اندیشمندان، ایجاد اندیشکدههای توانمند و ارائه نظریههای تمدنساز است.»
وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق ابعاد این تحولات افزود: «مراکز علمی، دانشگاهها، حوزههای علمیه و نخبگان جهان اسلام باید با درک صحیح ماهیت این دگرگونیها، به تحلیل عمیق و ارائه راهکارهای مؤثر بپردازند؛ زیرا بدون شناخت جامع از این تحولات، دستیابی به راهحلهای کارآمد امکانپذیر نخواهد بود.»
مدیر حوزه علمیه جامعهالنجف با ابراز تأسف از وضعیت موجود تصریح کرد: «متأسفانه در بسیاری از محافل علمی و فکری، ابعاد نظری، راهبردی، تاکتیکی، اقتصادی، سیاسی، روانشناختی، علمی و تمدنی این جنگ بهصورت عمیق و همهجانبه مورد بررسی قرار نمیگیرد و این غفلت، مانع شکلگیری تحلیلهای جامع، واقعبینانه و آیندهنگر شده است.»
حجتالاسلام توحیدی در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی گفت: «امروز جمعیت جهان به حدود ۹ میلیارد نفر رسیده و ایران با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، با وجود شدیدترین تحریمها، فشارهای سیاسی و تقابل قدرتهای بزرگ، توانسته است با اتکا به برنامهریزی دقیق، حکمت، مدیریت راهبردی و استقامت، بسیاری از قواعد سنتی جنگ را دگرگون کرده و در عرصههای مختلف به دستاوردهای قابل توجهی دست یابد.»
وی همچنین با اشاره به رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «هرچند اسرائیل دشمن امت اسلامی است، اما در یک تحلیل واقعبینانه باید پذیرفت که این رژیم، با وجود جمعیت اندک، توانسته است نفوذ گستردهای در عرصه بینالمللی به دست آورد. این نفوذ، بیش از آنکه محصول جمعیت یا توان انسانی باشد، نتیجه برنامهریزی بلندمدت، بهرهگیری از اندیشکدههای قدرتمند، تعیین صحیح اولویتها، سرمایهگذاری مستمر در علم، فناوری و صنعت، و استفاده حداکثری از ظرفیتهای انسانی است.»
جهان اسلام به اندیشمندان تمدنساز نیاز دارد
حجتالاسلام محمدعلی توحیدی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام فکری جهان اسلام اظهار داشت: «امت اسلامی باید اندیشمندان، پژوهشگران و نخبگانی تربیت کند که نگاه آنان به مسائل، محدود به موضوعات محلی، مقطعی و احساسی نباشد، بلکه با نگاهی جهانی، برای حل چالشهای بشریت، نظریهها، الگوها و نظامهای جامع، کارآمد و عملی ارائه کنند.»
وی افزود: «آینده از آن ملتهایی است که توان تولید اندیشه، نظریه و برنامه را داشته باشند، نه ملتهایی که صرفاً مصرفکننده افکار و الگوهای دیگران هستند.»
مدیر حوزه علمیه جامعهالنجف در ادامه با اشاره به اظهارات هنری کیسینجر، وزیر خارجه پیشین آمریکا، گفت: «وی نظریه "تمدن نوین اسلامی" مطرحشده از سوی رهبر شهید، آیتالله العظمی خامنهای را تهدیدی جدی برای نظام سلطه دانسته و بر ضرورت جلوگیری از گسترش این اندیشه تأکید کرده بود.»
وی خاطرنشان کرد: «این اظهارات نشان میدهد که نظریههای بزرگ و تمدنساز، در شکلدهی معادلات جهانی و سیاست بینالملل، نقشی تعیینکننده دارند.»
شیخ محمدعلی توحیدی با بیان اینکه امروز تنها دو جریان فکری دارای تصویری روشن از نظم آینده جهان هستند، اظهار داشت: «نخست، جریان صهیونیستی که میکوشد با اتکا به برتری سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری، امنیتی و نظامی، سلطه خود را بر جهان تثبیت کند.»
وی افزود: «جریان دوم، جمهوری اسلامی ایران است که با تکیه بر آموزههای اسلامی و نظریه مهدویت، الگوی حکومت جهانی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و ارزشهای الهی را ارائه میدهد.»
مهدویت؛ الگویی برای برقراری عدالت جهانی
این پژوهشگر پاکستانی با تأکید بر جایگاه نظریه مهدویت تصریح کرد: «این اندیشه بر پایه عقلانیت، فطرت، عدالت و کرامت انسانی استوار است و در برابر ظلم، استبداد، تبعیض و استثمار، الگویی الهی، جامع و کارآمد برای اداره عادلانه جهان ارائه میکند.»
وی در پایان تأکید کرد: «اگر مسلمانان میخواهند به قدرتی اثرگذار در عرصه جهانی تبدیل شوند، باید در کنار ایمان و احساسات دینی، علم، پژوهش، اخلاص، تلاش مستمر، حکمت، عقلانیت و برنامهریزی را در اولویت قرار دهند.»
مدیر حوزه علمیه جامعهالنجف افزود: «ایجاد مراکز پژوهشی و اندیشکدههای توانمند، سرمایهگذاری در آموزش و تربیت نیروهای متخصص و آیندهنگر، و پرورش نخبگانی که توانایی مواجهه با چالشهای فکری، تمدنی و راهبردی جهان را داشته باشند، از مهمترین الزامات پیشرفت، اقتدار و نقشآفرینی امت اسلامی در عصر حاضر به شمار میرود.»
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