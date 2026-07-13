به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری «سبأ» نوشت: وزارت حملونقل و امور عمومی یمن در بیانیهای حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به فرودگاه بینالمللی صنعا را محکوم و آن را اقدامی در راستای ادامه محاصره فرودگاهها و بنادر یمن توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که حملات هوایی به فرودگاه صنعا، تشدیدی خطرناک در روند درگیریها به شمار میرود و عربستان سعودی با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان بر ادامه محاصره یمن اصرار دارد.
وزارت حملونقل یمن همچنین مدعی شد که هدف قرار دادن مکرر فرودگاه صنعا، تلاشی عمدی برای محروم کردن هزاران بیمار و مسافر از حقوق اولیهای است که در قوانین، مقررات و کنوانسیونهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
این وزارتخانه از سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی بشردوستانه خواست مسئولیت خود را در قبال محاصره بیش از ده ساله یمن ایفا کنند و با پایبندی به اصول حقوق بینالملل بشردوستانه، از برخورد دوگانه با مسائل انسانی پرهیز کنند.
در پایان این بیانیه با تأکید بر اینکه حمله به فرودگاه صنعا «بیپاسخ نخواهد ماند»، نسبت به ادامه این اقدامات هشدار داده شده و آمده است که دوران اعمال قیمومیت بر یمن به پایان رسیده است.
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