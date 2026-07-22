به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امضاکنندگان این بیانیه از دولت اردن خواستند توافق‌نامه امنیتی و نظامی با آمریکا را برای بررسی به مجلس این کشور ارائه کند تا زمینه لغو یا محدودسازی آن فراهم شود. آنان همچنین بر اطلاع‌رسانی شفاف درباره تعهدات ناشی از این توافق‌نامه تأکید کرده و خواستار حفظ حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری اردن شدند.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت خارج نگه داشتن فرودگاه‌ها، بنادر، پایگاه‌های نظامی و دیگر زیرساخت‌های راهبردی اردن از هرگونه عملیات نظامی، امنیتی یا لجستیکی مرتبط با درگیری‌های منطقه تأکید شده است. امضاکنندگان با اشاره به اینکه اردن نباید وارد منازعات جاری شود، هشدار دادند که تداوم این روند می‌تواند پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی برای این کشور به همراه داشته باشد.

شخصیت‌های اردنی ضمن ابراز حمایت از نیروهای مسلح این کشور، خواستار حفظ مأموریت ارتش در دفاع از حاکمیت ملی و مقابله با رژیم صهیونیستی شدند. این بیانیه که به امضای ده‌ها وزیر، نماینده پیشین، استاد دانشگاه، حقوقدان، نویسنده، فعال صنفی و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی رسیده است، از دولت اردن خواسته با اتخاذ سیاست بی‌طرفی، از هرگونه مشارکت در اقدامات نظامی یا لجستیکی مرتبط با درگیری‌های منطقه خودداری کند.

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