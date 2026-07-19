جوزف عون راهی واشنگتن شد؛ دیدار با ترامپ در دستور کار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان به همراه همسرش، «نعمت عون»، صبح امروز بیروت را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

بر اساس اعلام ریاست‌جمهوری لبنان، وی در جریان این سفر با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار خواهد کرد و همچنین نشست‌هایی با تعدادی از مسئولان آمریکایی خواهد داشت. محور این رایزنی‌ها، بررسی اوضاع لبنان، راه‌های تثبیت آتش‌بس، بازگرداندن امنیت و ثبات، خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان و گسترش حاکمیت دولت در سراسر این کشور اعلام شده است.

هم‌زمان، روزنامه «الأخبار» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد «سیمون کرم» رئیس هیئت مذاکره‌کننده لبنان، به دلیل انتقاد از روند مذاکرات، در حال بررسی کناره‌گیری از مسئولیت خود است. این گزارش همچنین از تعویق نشست مجازی نظامی میان لبنان، رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد و علت آن را اختلاف‌های اساسی درباره نحوه اجرای توافق‌ها و چگونگی استقرار ارتش لبنان در مناطق جنوبی عنوان کرد.

.......

پایان پیام