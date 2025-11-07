گزارش سازمان اسلامی مسقر در آمریکا از شدت حملات ضداسلامی در فضای مجازی در دوره منتهی به انتخابات شهرداری نیویورک

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شعبه نیویورک شورای روابط اسلام و آمریکایی اعلام کرد بر اساس گزارشی تازه از مرکز پژوهش «نفرت سازمانیافته» فضای مجازی در جریان انتخابات شهرداری نیویورک شاهد کارزاری نظاممند و سازمانیافته از اسلامهراسی و بیگانههراسی بوده است.
این گزارش با عنوان «اسلامهراسی و انتخابات شهرداری نیویورک» نشان میدهد که از ۲۴ ژوئن تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵، بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ پست اسلامهراس و بیگانهستیز توسط نزدیک به ۱۸ هزار حساب کاربری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر شده است. بر اساس یافتههای این پژوهش، کاربران دارای تیک آبی نزدیک به نیمی از این پستها را منتشر کردهاند که در مجموع بیش از ۱.۵ میلیارد بازدید داشته است.
بیشتر این پستها «زهران ممدانی»، نخستین نامزد مسلمان و دموکرات نیویورک را با برچسبهایی مانند «تروریست» یا «افراطی» هدف قرار دادهاند؛ در حالیکه برخی دیگر او را به «اسلامیسازی»، «بیوطنی» و «عدم وفاداری به آمریکا» متهم کردهاند. بر اساس دادههای این مرکز، محتوای اسلامهراسانه در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر بیش از ۴۵۰ درصد افزایش یافته که نشانگر روندی شدید و مستمر از نفرتپراکنی در آستانه روز انتخابات است.
شورای روابط اسلام و آمریکا در واکنش به این یافتهها تأکید کرد: اسلامهراسی در آمریکا یک مشکل موردی نیست، بلکه کارزاری نظاممند برای غیرانسانی جلوه دادن مسلمانان است. زمانی که یک نامزد صرفا به خاطر ایمانش مورد حمله قرار میگیرد، ارزشهای دموکراتیک در خطر قرار میگیرد.
این شورا از شرکتهای فناوری بهویژه شبکه اجتماعی ایکس خواست تا در زمان انتخابات، تدابیر قویتری برای مقابله با نفرتپراکنی اتخاذ کنند و همچنین از سیاستمداران و رسانهها خواست تا لحن ضداسلامی را محکوم کرده و به بازنمایی دقیق و منصفانه مسلمانان آمریکایی در جامعه کمک کنند.
**************
پایان پیام/ 345