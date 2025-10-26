به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برای نخستین بار در اروپا، دولت اسپانیا یک راهنمای جامع ملی برای مقابله با اسلامهراسی و مقابله با اطلاعات نادرست درباره اسلام و مسلمانان منتشر کرد. این راهنما با هدف مقابله با افزایش نفرتپراکنی و نژادپرستی، بهویژه علیه مهاجران مسلمان در گفتمان عمومی و شبکههای اجتماعی تهیه شده است.
در این گزارش با استناد به دادههای رسمی، افسانههای اقتصادی و اجتماعی درباره مهاجران مسلمان رد شده و تأکید شده است که ساکنان خارجی حدود ۱۰ درصد درآمد تأمین اجتماعی اسپانیا را تأمین میکنند، در حالی که تنها ۱ درصد از هزینههای عمومی را به خود اختصاص میدهند. همچنین، مهاجران به طور متوسط سالانه ۱۶۰۰ یورو سود خالص برای دولت ایجاد میکنند و هزینه آنها ۳۲ درصد کمتر از شهروندان اسپانیایی است.
راهنما اعلام میکند نرخ مشارکت اقتصادی مهاجران ۶۹.۳ درصد است، در برابر ۵۶.۴ درصد در میان شهروندان محلی، و نقش آنها در بخشهایی مانند کشاورزی، ساختوساز و گردشگری حیاتی است. این گزارش همچنین ثبت بیش از ۶۰۰ هزار پست ضد مسلمان در فضای مجازی طی هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ را گزارش داده و میگوید ۳۱ درصد مسلمانان با تبعیض، عمدتا در زمینه مسکن، مواجه شدهاند.
در این سند، ادعای «اسلامیسازی» جامعه رد شده است؛ چرا که مسلمانان تنها ۲ درصد جمعیت اسپانیا را تشکیل میدهند. رصدخانه الازهر نیز از این ابتکار استقبال کرده و آن را الگویی برای ترویج همزیستی دانسته و از دیگر کشورهای اروپایی خواسته است سیاستهای مشابهی را در پیش گیرند.
**************
پایان پیام/ 345