به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش ائتلاف آلمانی «کلیم» (CLAIM)، متشکل از سازمان‌های مبارزه با اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان که مسئول رصد و مستندسازی موارد اسلام‌ستیزی در آلمان است، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از چهار هزار مورد اقدام و جرم علیه مسلمانان در این کشور ثبت شده است.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، گزارش ائتلاف کلیم از ثبت روزانه به‌طور متوسط ۱۱ حادثه ضد مسلمانان آلمان خبر می‌دهد. آماری که نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از هزار مورد افزایش داشته و بالاترین رقم از زمان آغاز این پایش‌ها در سال ۲۰۲۲ میلادی محسوب می‌شود.

این آمار بیانگر افزایش نگران‌کننده نژادپرستی، نفرت‌پراکنی و تبعیض علیه جامعه مسلمانان آلمان است. موضوعی که هم‌زمان با گسترش نفوذ حزب راست‌گرای پوپولیست «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) رخ داده، حزبی که به ترویج گفتمان نفرت علیه مهاجران و مسلمانان و دامن زدن به شکاف‌های اجتماعی در آلمان، متهم است.

بیش از ۴ هزار حادثه ضد مسلمانان آلمان

گزارش ۹۰ صفحه‌ای «کلیم» که بر اساس داده‌های ۳۸ مرکز مشاوره و ثبت شکایت، ابتکارهای ۱۵ ایالت آلمان، آمار جرائم با انگیزه سیاسی، گزارش‌های پلیس و رسانه‌ها تهیه شده است از ثبت ۴ هزار و ۹۶ حادثه در سراسر آلمان خبر می‌دهد. آماری که نسبت به سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافته است.

در میان این جرائم، دو مورد قتل، ۲۱۴ مورد حمله فیزیکی و صدها مورد توهین، تهدید و نفرت‌پراکنی ثبت شده است. بیش از ۶۰ درصد حوادث را توهین‌های کلامی تشکیل می‌دهد، آن هم بدون احتساب مواردی که هرگز گزارش نشده‌اند.

این گزارش همچنین از ثبت ۸۴۰ مورد تبعیض در مدارس، هنگام جست‌وجوی مسکن یا در مراجعه به نهادهای دولتی، ۶۸۰ مورد رفتارهای تهاجمی، تخریب اموال، تهدید به بمب‌گذاری مساجد، پنج مورد آتش‌سوزی عمدی، ۶۱ حمله به اماکن عبادی و ۶۴ حمله به مراکز مذهبی خبر می‌دهد.

از دیگر موارد ثبت‌شده می‌توان به توزیع شب‌نامه‌های ضد مسلمانان، توهین‌های نژادپرستانه مکرر در فضای مجازی، ترسیم صلیب شکسته نازی‌ها مقابل نمازخانه یکی از دانشگاه‌ها و دو قتل با انگیزه نژادپرستانه و نفرت مذهبی در آلمان اشاره کرد.

در این گزارش تأکید شده است که اسلام‌ستیزی در آلمان دیگر محدود به محافل افراطی نیست، بلکه به‌طور فزاینده‌ای در گفتمان عمومی نیز دیده می‌شود. روندی که می‌تواند کلیشه‌های منفی درباره مسلمانان آلمان را تقویت کرده و فضای حذف و تبعیض را گسترش دهد.

آمار واقعی بیش از آمار رسمی است

ائتلاف «کلیم» اعلام کرده است آمار این نهاد از آمار رسمی دولت آلمان بالاتر است. چراکه وزارت کشور آلمان تنها حدود هزار و ۸۰۰ جرم ضداسلامی را در سال ۲۰۲۵ میلادی ثبت کرده است.

به گفته این سازمان، اختلاف آماری ناشی از تفاوت در تعاریف و شیوه‌های ثبت جرائم است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد بسیاری از قربانیان به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی از خدمات حمایتی یا بی‌اعتمادی به نتیجه شکایت، موارد تعرض را گزارش نمی‌کنند.

بر اساس مطالعه آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ میلادی، تنها چهار درصد قربانیان تبعیض، شکایت خود را به پلیس اعلام کرده‌اند.

تلاش برای تثبیت کلیشه‌های منفی

«فتحی داود» پژوهشگر مطالعات اسلامی در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» گفت: برخی افراد در آلمان همچنان حاضر نیستند واقعیت مستند تعرض‌ها، توهین‌ها، خشونت و تبعیض علیه مسلمانان را بپذیرند.

به گفته او، این افراد تلاش می‌کنند درباره بیش از پنج میلیون مسلمان ساکن آلمان تصویری کلیشه‌ای ارائه دهند و آنان را تهدیدی برای جامعه و مخالف ادغام اجتماعی معرفی کنند.

وی همچنین برخی سیاستمداران احزاب دموکراتیک آلمان را نیز در گسترش فضای نفرت علیه مسلمانان این کشور، سهیم دانست و گفت که این افراد با وجود ادعای مخالفت با نژادپرستی، عملاً در کنار جریان‌های راست افراطی قرار گرفته و مسلمانان را همواره در مظان اتهام قرار می‌دهند.

نقش فضای مجازی در گسترش نفرت

پایگاه خبری روزنامه چپ‌گرای «ND» گزارش داده است که برخی افراد از طریق پیام‌های واتساپی، همسایگان خود را درباره «آدم‌ربایان عرب» یا «سارقان عرب» هشدار می‌دهند یا شایعاتی درباره تجاوزهایی منتشر می‌کنند که هرگز رخ نداده است.

بر اساس آمار سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۶۴.۵ درصد قربانیان اسلام‌ستیزی در آلمان، زنان بوده‌اند به‌ویژه زنانی که با پوشش اسلامی مانند حجاب در اماکن عمومی حضور دارند.

روزنامه «تاگس‌تسایتونگ» نیز گزارش داده است شماری از اینفلوئنسرهای حامی راست افراطی، نفرت علیه مسلمانان آلمان را در فضای مجازی ترویج می‌کنند و در برنامه‌های تلویزیونی تلاش دارند مسلمانان را به‌عنوان عامل نفوذ در جامعه آلمان معرفی کنند.

«دانیل پاکس» روزنامه‌نگار آلمانی نیز معتقد است در حالی که انتقاد از جنگ‌های رژیم صهیونیستی به‌ سرعت با برچسب یهودستیزی مواجه می‌شود، نژادپرستی آشکار علیه مسلمانان در بسیاری از موارد کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود. وضعیتی که به گفته او با سکوت بخش‌هایی از جامعه آلمان در قبال جنگ غزه نیز ارتباط دارد و انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند.

اسلام‌هراسی جدی گرفته نمی‌شود

به گفته ناظران، بسیاری از دادگاه‌های آلمان انگیزه ضداسلامی جرائم را به رسمیت نمی‌شناسند و اسلام‌هراسی تنها زمانی جدی تلقی می‌شود که به خشونت فیزیکی منجر شود.

در برخی رسانه‌های آلمان نیز مسلمانان این کشور اغلب به‌عنوان مجرمان بالقوه و نه قربانیان خشونت معرفی می‌شوند.

رفتار تبعیض‌آمیز علیه مسلمانان آلمان گاه از سوی کارکنان نهادهای دولتی، همسایگان، همکاران، نیروهای پلیس، کارکنان بخش درمان و حتی در وسایل حمل‌ونقل عمومی مشاهده می‌شود.

انتقاد از حزب «آلترناتیو برای آلمان»

«تیمون دیزینوس» نماینده حزب سبزها در پارلمان آلمان در جلسه «بوندستاگ» از مواضع حزب «آلترناتیو برای آلمان» به‌شدت انتقاد کرد.

وی گفت: مهاجرت به پیشرفت آلمان کمک کرده و حزب «آلترناتیو برای آلمان» با انتشار نفرت و دروغ علیه مهاجران و مسلمانان، جامعه را دو قطبی می‌کند.

او تأکید کرد: آلمان برای حفظ نظام بازنشستگی، بازار کار و خدمات اجتماعی به مهاجران نیاز دارد و نباید اجازه داد جریان‌های افراطی جامعه متنوع این کشور را نابود کنند.

آمارها تکان‌دهنده و هولناک است

«عبدالصمد الیزیدی» رئیس شورای عالی مسلمانان آلمان نیز در گفت‌وگو با روزنامه «العربی الجدید» آمار منتشرشده را تکان‌دهنده و هولناک، توصیف کرد و گفت که این ارقام بازتاب واقعیتی است که بسیاری از مسلمانان هر روز با آن روبه‌رو هستند.

وی افزود: آنچه امروز شاهد آن هستیم، دیگر صرفاً نفرت‌پراکنی یا تبعیض نیست. بلکه روندی خطرناک است که از حذف و انگ‌زنی آغاز می‌شود، به خشونت فیزیکی می‌رسد و در برخی موارد به قتل انسان‌های بی‌گناه ختم می‌شود. این فقط قتل افراد نیست، بلکه قتل ارزش‌های اخلاقی و انسانی جوامع دموکراتیک است.

الیزیدی همچنین هشدار داد اظهارات برخی مسئولان در آلمان علیه یک دین یا قوم خاص، فضای افراط‌گرایی و تحریک را تشدید می‌کند. در حالی که وظیفه قانونی آنان حفاظت از همه شهروندان و حفظ انسجام اجتماعی است.

وی خواستار تأمین امنیت مساجد، مدارس، باشگاه‌ها و مراکز تجمع مسلمانان در آلمان شد و گفت که شورای عالی مسلمانان آلمان برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه‌ای برای افزایش امنیت اماکن مذهبی و آموزش مدیران مساجد این کشور، اجرا کرده است.

او در پایان تأکید کرد که مقابله با این روند نیازمند اراده سیاسی واقعی، اجرای قانون، برخورد قاطع با عاملان جرائم و حمایت از ارزش‌های چندفرهنگی و حاکمیت قانون است. هرچند تنها بخشی از این حملات را می‌توان به‌طور مستقیم به جریان‌های راست افراطی نسبت داد.

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