به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ افشاگریهای اخیر در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که چگونه نفرتپراکنی علیه مسلمانان در غرب بهطور سازمانیافته تولید، پولیسازی و به مخاطبان ناآگاه تزریق میشود. قابلیت جدید پلتفرم ایکس (توییتر سابق) که محل تقریبی حسابها را بر اساس آیپی نمایش میدهد، آشکار کرده است که بسیاری از حسابهایی که خود را «میهنپرستان» انگلیسی یا آمریکایی معرفی میکنند، در واقع از کشورهای آسیایی و آفریقایی اداره میشوند.
این افراد با سوءاستفاده از ترس، ناآگاهی و تعصب کاربران، محتوای اسلامهراسانه تولید میکنند که بهصورت قابلاعتماد وایرال میشود و از همین راه درآمد کسب میکنند. قابلیت تازه «درباره این حساب» همچنین به شناسایی رباتها و حسابهای جعلی کمک کرده و نشان داده است که برخی حسابهای بهظاهر طرفدار ترامپ یا ضد مهاجرت، توسط عوامل خارجی اداره میشوند و از شکافهای سیاسی غرب بهرهبرداری میکنند.
تحلیلگران میگویند از زمان مالکیت ایلان ماسک بر ایکس، حجم محتوای ضداسلامی افزایش یافته و الگوریتمها به تقویت این مطالب کمک میکنند.
در همین حال، یک تحقیق مشترک نشان داده که یک تولیدکننده محتوا اهل سریلانکا حدود ۳۰۰ هزار دلار از انتشار مطالب ضد مهاجر و اسلامهراسانه، بهویژه هدفگیری کاربران بریتانیایی، درآمد کسب کرده است. یک گزارش مشترک بین موسسه آیاسدی (ISD) و روزنامه تایمز فاش کرد که شبکه او با بیش از یک میلیون دنبالکننده، با استفاده از تصاویر ساده و موسیقی احساسی، محتوای جعلی و اسلامهراس منتشر میکند؛ از جمله ادعای نادرستی مبنی بر اینکه صادقخان، شهردار لندن، خانههایی «فقط برای مسلمانان» میسازد.
بر اساس این گزارش، بخشی از این محتوا با اهداف سیاسی هماهنگ است؛ صفحات وابسته به این شبکه روایتهای ضد حزب کارگر و ضد مسلمانان را ترویج میکند.
پروفسور پیترهاپکینز، نویسنده کتاب «اسلامهراسی روزمره»، در گفتوگو با اسلامچنل تأکید کرده است که اسلامهراسی به صنعتی جهانی تبدیل شده که شبکههایی از سازمانها، فعالان، لابیها و تأثیرگذاران از آن سود سیاسی و مالی میبرند. او میگوید در برخی کشورها از جمله آمریکا، افراد با تولید محتوای اسلامهراسانه، حتی در قالب چند یادداشت یا مقاله، درآمدهای چندصدهزار دلاری به دست میآورند.
شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR) نیز در یک وبینار هشدار داده که شبکههای هماهنگ، موج اخیر اسلامهراسی را دامن میزنند و بخشی از این فعالیتها با گروههای حامی رژیم صهیونیستی و بازیگران سیاسی مرتبط است که با برجستهسازی روایتهای ضد مسلمانان، بهدنبال خاموش کردن صدای منتقدان اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه هستند.
این همسویی میان منافع سیاسی و سودجویان آنلاین، به عادیسازی اسلامهراسی در سطحی کمک کرده که در سالهای اخیر کمسابقه بوده است.
