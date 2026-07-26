به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هاآرتص با اشاره به رخدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳، نوشت شکست نتانیاهو تنها به آن روز محدود نمیشود، بلکه هزینههای سنگین اقتصادی و امنیتی ناشی از آن نیز در کارنامه او ثبت خواهد شد. این روزنامه افزود تصویری که نتانیاهو طی سالها از خود بهعنوان «مرد امنیت» ساخته بود، پس از حمله هفتم اکتبر فرو ریخت و آن رویداد به شکستی تبدیل شد که مسئولیت آن متوجه دولت اوست.
این روزنامه همچنین مدعی شد ساکنان سرزمینهای اشغالی از زمان آغاز جنگ با یکی از سختترین دورههای تهدیدهای امنیتی در تاریخ این رژیم روبهرو هستند.
به نوشته هاآرتص، افزایش بیسابقه بودجه وزارت جنگ، رشد مالیاتها، کاهش خدمات عمومی و افزایش بدهیهای عمومی، پیامدهایی خواهد داشت که برای سالهای طولانی بر اقتصاد و سطح معیشت ساکنان اسرائیل تأثیر منفی میگذارد.
در همین حال، تازهترین نظرسنجی منتشرشده از سوی روزنامه عبریزبان «معاریو» نشان میدهد در صورت برگزاری انتخابات، ائتلاف مخالفان نتانیاهو با کسب ۶۲ کرسی کنست قادر به تشکیل دولت خواهد بود، در حالی که اردوگاه راستگرای تحت رهبری نتانیاهو تنها ۴۸ کرسی به دست خواهد آورد.
بر اساس برنامهریزی فعلی، انتخابات آینده اسرائیل نخستین انتخاباتی از سال ۱۹۸۸ خواهد بود که در موعد قانونی و پس از پایان کامل دوره چهارساله کنست برگزار میشود.
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