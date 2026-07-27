بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه در شرایطی عازم آمریکا شد که برخلاف سفرهای پیشین، هیچ‌گونه اظهارنظری پیش از عزیمت در جمع خبرنگاران نداشت و دفتر وی نیز از همراهی خبرنگاران با این سفر جلوگیری کرد.

بر اساس گزارش‌ها، خروج نتانیاهو از سرزمین‌های اشغالی تنها پس از به پرواز درآمدن هواپیمای رسمی «جناح صهیون» تأیید شد؛ موضوعی که از سطح بالای محرمانگی این سفر حکایت دارد.

نتانیاهو پس از ترک سرزمین‌های اشغالی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، راهی واشنگتن شده و این دیدار، هشتمین ملاقات او با ترامپ از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری وی است.

بر اساس این گزارش‌ها، وی در این دیدار درباره پرونده‌های مختلف، به‌ویژه ایران، گفت‌وگو خواهد کرد و هدف این رایزنی‌ها را حفظ امنیت رژیم صهیونیستی، تقویت توان این رژیم و گسترش روند عادی‌سازی روابط با کشورهای منطقه عنوان کرد.

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