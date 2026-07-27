به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس بخشنامه اداره اوقاف جعفری، مراسم سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) باید تنها در داخل حسینیه‌ها و بدون استفاده از بلندگوهای بیرونی برگزار شود و مراسم نیز تا ساعت ۱۲ شب به پایان برسد.

همچنین خروج دسته‌های عزاداری از حسینیه‌ها تنها در ایام اربعین حسینی و سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط مجاز اعلام شده است.

در واکنش به این دستورالعمل، مسئولان ۵۰ هیئت عزاداری با اعلام لغو مراسم خود تأکید کردند که برگزاری شعائر دینی باید مطابق سنت‌های رایج و بدون اعمال محدودیت‌های اداری و امنیتی انجام شود. آنان این اقدام را پیامی در دفاع از آزادی انجام مناسک مذهبی دانسته و تصریح کردند که شعائر دینی نباید به موضوعی امنیتی یا تحت نظارت نهادهای دولتی تبدیل شود.

شیعیان با انتقاد از عملکرد دولت بحرین، این محدودیت‌ها را در تضاد با شعارهای رسمی درباره تسامح دینی و آزادی عبادت دانسته و معتقد است تداوم چنین سیاست‌هایی، به‌ویژه در قبال مناسبت‌های مذهبی شیعیان، با اصول آزادی عقیده و حقوق دینی شهروندان سازگار نیست و می‌تواند به افزایش نارضایتی و تنش‌های اجتماعی منجر شود.

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