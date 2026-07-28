به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، اعلام کرد حملات ائتلاف آمریکایی ـ سعودی و سال‌ها محاصره این کشور، نه‌تنها مانع ایستادگی ملت یمن نشده، بلکه موجب افزایش توان دفاعی و پیشرفت ظرفیت‌های نظامی این کشور شده است.

وی در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، تصریح کرد: «تجاوز و محاصره چندین‌ساله آمریکا و عربستان، ملت یمن و نیروهای مسلح این کشور را از ادامه دفاع و توسعه توانمندی‌های خود بازنداشته است.»

الحوثی همچنین تأکید کرد: «هرچه این نبرد ادامه یابد، ملت یمن و نیروهای مسلح آن قدرتمندتر شده و توانمندی‌های دفاعی و نظامی خود را بیش از گذشته ارتقا خواهند داد.»

عضو شورای عالی سیاسی یمن در پایان با اشاره به ادامه ایستادگی در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: «وعده ملت یمن به دشمنان، چیزی جز شکست سخت و خفت‌بار، به خواست خداوند، نخواهد بود.»

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