به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پایتخت ایتالیا از چهارم تا ششم اوت میزبان دور تازه‌ای از گفت‌وگوهای فنی میان نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا خواهد بود.

بر اساس گزارش‌ها، این مذاکرات با هدف بررسی گسترش طرح موسوم به «مناطق آزمایشی»، روند استقرار نیروها در جنوب لبنان و رسیدگی به پرونده‌های مرزی میان دو طرف برگزار می‌شود.

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با پایگاه «آکسیوس» مدعی شد روند مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی پس از اجرای نخستین «منطقه آزمایشی» در جنوب لبنان و دیدار اخیر «جوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، وارد مرحله‌ای با «شتاب قابل توجه» شده است.

به گفته این مقام، نشست‌های رم بر اجرای کامل «توافق چارچوب سه‌جانبه»، توسعه تدریجی الگوی «مناطق آزمایشی»، حل اختلافات مرزی و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافقی جامع در حوزه امنیت و مرزها متمرکز خواهد بود.

وی همچنین مدعی شد اجرای این طرح می‌تواند به تقویت حاکمیت دولت لبنان و ایجاد اعتماد برای مراحل بعدی این روند کمک کند.

پیش‌تر نیز «آنتونیو تاجانی» وزیر امور خارجه ایتالیا، از میزبانی رم برای این مذاکرات خبر داده بود.

همچنین خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که هیئت‌های فنی در این نشست، ضمن ارزیابی نتایج اجرای مناطق آزمایشی، درباره گسترش تدریجی این الگو و بررسی مسائل مرزی میان دو طرف رایزنی خواهند کرد.

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