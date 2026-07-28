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بیروت: حمله به مراکز آموزشی، تلاشی برای ممانعت از بازگشت ساکنان جنوب لبنان است

۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۱
کد مطلب: 1846227
بیروت: حمله به مراکز آموزشی، تلاشی برای ممانعت از بازگشت ساکنان جنوب لبنان است

وزیر آموزش و آموزش عالی لبنان با محکوم کردن تخریب مجتمع آموزشی و اجتماعی «عبدالرؤوف فضل‌الله» در شهرک عیناثا، این اقدام را بخشی از سیاست رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از بازگشت ساکنان به روستاهای مرزی دانست و از جامعه جهانی خواست برای توقف حملات به مراکز آموزشی و منازل مسکونی وارد عمل شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر آموزش و آموزش عالی لبنان، ریما کرامی، با صدور بیانیه‌ای تخریب مجتمع آموزشی و اجتماعی «عبدالرؤوف فضل‌الله» در شهرک عیناثا واقع در شهرستان بنت جبیل را به شدت محکوم کرد و گفت مراکز آموزشی و اجتماعی همچنان در صدر اهداف حملات رژیم صهیونیستی قرار دارند.

وی اظهار داشت این مجتمع شامل دبیرستان «الاشراق»، مؤسسه خیریه «مبرة الخیر» و مرکز نگهداری «دارالرأفة» بوده و تخریب هدفمند چنین مراکزی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی در تلاش است بازگشت ساکنان به روستاهای مرزی را با دشواری مواجه کند؛ زیرا مدارس، رکن اصلی تداوم زندگی خانواده‌ها در زادگاهشان به شمار می‌روند.

کرامی با اشاره به ادامه تجاوزات، از کشورهای اثرگذار و جامعه بین‌المللی خواست با اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، مانع تخریب مراکز آموزشی و خانه‌های مسکونی شوند؛ به‌ویژه در شرایطی که مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر از اراضی لبنان در جریان است.

وزیر آموزش لبنان همچنین بر حمایت کامل خود از مؤسسه خیریه «المبرات» تأکید کرد و ضمن محکوم کردن این حمله، آن را جنایتی مستمر علیه آموزش، نهادهای اجتماعی و جامعه لبنان توصیف کرد.

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