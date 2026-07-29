حسن عزالدین: اصرار بر توافق چارچوب، نشانه توطئه علیه مقاومت و حامیان آن است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، در مراسم بزرگداشت شهدای شهرک «بافلیه» در جنوب لبنان، توافق چارچوب حاصل از مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را عامل ایجاد شکاف عمیق در جامعه لبنان دانست و اظهار کرد که ادامه این مسیر، امنیت و ثبات داخلی را تهدید میکند. وی همچنین دولت لبنان را به تلاش برای جرمانگاری مقاومت و اتکا به حمایتهای خارجی در برابر یکی از ارکان اصلی کشور متهم کرد.
عزالدین با تأکید بر اینکه استمرار اجرای توافق چارچوب بیانگر وجود «توطئهای علیه مقاومت، حامیان و محیط اجتماعی آن» است، گفت مقاومت با آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، ناکام گذاشتن اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ ۲۰۰۶ و تثبیت معادله بازدارندگی، نقش تعیینکنندهای در حفظ حاکمیت لبنان ایفا کرده است. وی افزود که سلاح مقاومت تا زمان آزادسازی کامل سرزمینهای اشغالی و تأمین امنیت لبنان حفظ خواهد شد.
این نماینده پارلمان لبنان در بخش دیگری از سخنان خود به سفر اخیر جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، به آمریکا و دیدار وی با دونالد ترامپ پرداخت و خواستار شفافسازی درباره نتایج این دیدار شد. عزالدین با طرح این پرسش که چه توافقها یا تعهداتی در این سفر صورت گرفته است، ابراز نگرانی کرد که برخی تصمیمات احتمالی به زیان حاکمیت، حقوق و ثروتهای ملی لبنان باشد و تأکید کرد مردم حق دارند از جزئیات این مذاکرات مطلع شوند.
وی همچنین از عملکرد دولت در قبال مناطق آسیبدیده جنوب لبنان انتقاد کرد و گفت به جای اقدامات نمایشی، دولت باید در کنار مردم قرار گرفته و روند حمایت و بازسازی این مناطق را در اولویت قرار دهد.
عزالدین در پایان با تجلیل از خانوادههای شهدا، بر ادامه راه مقاومت و پایبندی به آرمانهای شهدای لبنان تأکید کرد.
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