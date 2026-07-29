حزب الدعوه عراق حمله آمریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب الدعوه اسلامی عراق در بیانیه‌ای حمله آمریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی در چند استان عراق را که به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید، به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه، این حمله نقض صریح حاکمیت و تمامیت ارضی عراق، مغایر با منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی و اقدامی خطرناک در جهت تشدید تنش و بی‌ثباتی منطقه توصیف شده است.

حزب الدعوه با تأکید بر اینکه عراق بارها اعلام کرده اجازه استفاده از خاک خود برای حمله به هیچ کشوری را نمی‌دهد، تصریح کرد در عین حال بغداد نیز هرگونه تعرض به حاکمیت ملی و تبدیل شدن خاک عراق به عرصه تسویه‌حساب‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را مردود می‌داند.

در ادامه این بیانیه آمده است که اگر ادعاهایی درباره انجام حملات از خاک عراق به سمت عربستان وجود دارد، باید اسناد و مدارک قطعی ارائه شود و نمی‌توان بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده دست به اقدام نظامی زد؛ به‌ویژه آنکه دولت عراق پیش‌تر کمیته‌ای ویژه برای بررسی این ادعاها تشکیل داده است.

حزب الدعوه همچنین هشدار داد این حمله تنها به افزایش تنش و شعله‌ور شدن درگیری‌ها در منطقه منجر خواهد شد و تلاش‌ها برای کاهش تنش را با شکست مواجه می‌کند.

این حزب از دولت عراق خواست متناسب با ابعاد این حمله، موضعی قاطع اتخاذ کرده و از همه ظرفیت‌های سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی برای دفاع از حاکمیت کشور، پیگیری مسئولان این حمله و جلوگیری از تکرار آن استفاده کند. در این بیانیه همچنین بر حق عراق برای بهره‌گیری از تمامی ابزارهای مشروع مندرج در حقوق بین‌الملل جهت دفاع از حاکمیت و امنیت ملی تأکید شده است.

حزب الدعوه در پایان ضمن تسلیت به خانواده قربانیان، برای شهدا طلب رحمت و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرد.

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