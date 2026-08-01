به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شهید لبنان این نمایشگاه را در عمود ۳۹۵ مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا برپا کرده است. این مجموعه از چهار بخش اصلی تشکیل شده که در بخش نخست، دیوارنگاره‌ای بزرگ از تصاویر شهدای مقاومت اسلامی لبنان به نمایش درآمده است.

زائران می‌توانند تصویر یکی از شهدا را انتخاب کرده، در طول مسیر پیاده‌روی همراه خود حمل کنند و ثواب زیارت را به روح آن شهید هدیه دهند.

در بخش دوم، محل آخرین سخنرانی شهید سید علی خامنه‌ای با بازسازی پس‌زمینه و صندلی محل سخنرانی بازآفرینی شده است.

همچنین بخش سوم به تصاویر فرماندهان شهید مقاومت از آغاز نبرد «طوفان الاقصی» در سال ۲۰۲۳ تاکنون اختصاص دارد و روند زمانی شهادت آنان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

بخش پایانی نمایشگاه نیز به بازسازی محل آخرین سخنرانی شهید سید حسن نصرالله اختصاص یافته است.

در این بخش، علاوه بر بازآفرینی فضای سخنرانی، عمامه این شهید در محفظه‌ای شیشه‌ای به نمایش گذاشته شده تا زائران از نزدیک با بخشی از یادگارهای فرماندهان مقاومت آشنا شوند.

روح‌الله احمد یحیی، عضو هیئت اعزامی بنیاد شهید لبنان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی شهدای مقاومت اسلامی لبنان به زائران اربعین و تقویت پیوند معنوی آنان با فرهنگ ایثار و شهادت عنوان کرد.

وی افزود این اقدام با الهام از مکتب عاشورا، در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ فداکاری، مقاومت و ایثار در میان زائران حسینی انجام شده است.

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