به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی اعلام کرد حمله هوایی آمریکا به یک منزل مسکونی در جزیره قشم با بمب هوایی «مارک ۸۴» به وزن حدود ۹۰۰ کیلوگرم انجام شده است.
این روزنامه با استناد به تحلیل تصاویر ویدئویی، عکسهای ماهوارهای و بقایای مهمات، استفاده از چنین سلاحی در یک منطقه مسکونی را محل تأمل دانسته و اعلام کرده است که در بررسیهای خود نشانهای از وجود تأسیسات نظامی در نزدیکی محل هدف پیدا نکرده است.
بر اساس این گزارش، شدت انفجار موجب پراکنده شدن آوار در شعاعی گسترده و آسیبدیدگی خودروها و ساختمانهای اطراف شده است.
همچنین مقامهای ایرانی اعلام کردهاند که در نتیجه این حمله حدود ۲۰ واحد مسکونی آسیب دیدهاند. به نوشته نیویورکتایمز، وقوع این حمله در منطقهای پرجمعیت، پرسشهایی درباره میزان پایبندی آمریکا به قوانین بینالمللی در حفاظت از غیرنظامیان ایجاد کرده است.
در واکنش به این گزارش، «تیم هاوکینز» سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد ارتش آمریکا از گزارشهای منتشرشده درباره این حادثه آگاه است و در حال بررسی آنهاست. وی در عین حال مدعی شد نیروهای آمریکایی غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند و تحقیقات درباره این موضوع ادامه دارد.
از سوی دیگر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی با استفاده از بمبهای سنگرشکن، دو خانه مسکونی متعلق به ساکنان محلی جزیره قشم را هدف قرار دادهاند که در پی آن، پدر، مادر و یکی از فرزندان این خانواده جان باختند و دو کودک دیگر نیز زخمی شدند.
در مقابل، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی شده است که حملات اخیر این کشور مراکز وابسته به سپاه، از جمله مراکز فرماندهی و تأسیسات موشکی و پهپادی را هدف قرار داده است.
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