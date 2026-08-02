تجمع اعتراضی در نبطیه در محکومیت تخریب روستاهای جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان شهرها و روستاهای کفرتبنیت، زوطر شرقی، زوطر غربی، نبطیهالفوقا، یحمر الشقیف و ارنون با برگزاری تجمعی مسالمتآمیز در برابر ساختمان فرمانداری نبطیه، نسبت به ادامه حملات، انفجارها و تخریبهای گسترده در مناطق جنوبی لبنان اعتراض کردند.
شرکتکنندگان در بیانیه پایانی این تجمع تأکید کردند که هدف از این اقدام، دفاع از حق مردم برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه و اعلام همبستگی با ساکنان روستاهای آسیبدیده است.
معترضان همچنین خواستار محکومیت رسمی عملیات تخریب و انفجار در روستاهای جنوبی و افزایش تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای توقف این حملات شدند.
آنان از دولت لبنان خواستند برای خانوادههایی که منازل خود را از دست داده یا امکان بازگشت به محل سکونتشان را ندارند، کمکهزینه اسکان عادلانهای مشابه سایر مناطق کشور در نظر بگیرد.
در این تجمع، درخواست تدوین یک برنامه ملی شفاف برای بازگشت ساکنان به روستاهایشان نیز مطرح شد.
معترضان تأکید کردند این برنامه باید شامل جدول زمانی مشخص و سازوکارهای اجرایی روشن باشد تا از تداوم مشکلات و تأخیر در بازگشت مردم به مناطق خود جلوگیری شود.
همزمان، هانی قبیسی، نماینده پارلمان لبنان، خواستار اتخاذ موضعی قاطع از سوی دولت در قبال تحولات جنوب شد و بر ضرورت پیگیری موضوع از طریق نهادهای بینالمللی و شورای امنیت تأکید کرد.
این تجمع در حالی برگزار شد که همزمان گزارشهایی از ادامه حملات و انفجارهای ارتش رژیم صهیونیستی در برخی مناطق جنوب لبنان، از جمله دیرسریان و اطراف شهرک طیبه، منتشر شده است.
...........
پایان پیام
نظر شما